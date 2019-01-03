中國人行再釋流動性 預估可達人民幣7000億

在市場認為中國人行 (PBoC) 將在農曆春節前再次調降存款準備率之際，中國人行先發制人，於 2 日晚間宣布調整普惠金融定向降準考核標準，再向市場釋出流動性。

根據之前中國人行的規定，普惠金融定向降準分兩檔：第一檔是前一年度普惠金融領域的貸款增加量占全部新增人民幣貸款比例達到 1.5%，或前一年年底普惠金融領域的貸款餘額占全部人民幣貸款餘額比例達到 1.5%。

第二檔則是前一年度普惠金融領域的貸款增加量占全部新增人民幣貸款比例達到 10%，或前一年年底普惠金融領域的貸款餘額占全部人民幣貸款餘額比例達到 10%。

符合第一檔的金融機構，其存款準備金率在相對應的法定存款準備金率的基礎上下調 0.5 個百分點；符合第二檔的金融機構，其存款準備金率在相對應的法定存款準備金率的基礎上下調 1.5 個百分點。

而中國人行新推的政策擴大了符合定向降準機構的範圍，簡單來說有更多的金融機構能納入定向降準的範圍，享受到降準福利。

雖然中國人行並未提到這此考核範圍調整後，能有多少新的金融機構享有普惠金融定向降準的好處。不過根據過去中國人行提供的數據來看，新納入的金融機構數量比率上已經不多，主要在於未調整前對普惠金融實施定向降準政策已涵蓋中國全部大、中型商業銀行、約 90% 的城市商業銀行，及約 95% 的非縣域的農商銀行。因此，此次政策調整後，邊際增加數量預估不會太大。

能釋出多少流動性？

去年中國四大銀行中只有建設銀行享有調降 1.5 百分點的優惠。在經過一整年度投入普惠金融貸款的努力，以及此次標準放鬆之下，預估剩下的三大銀行也將能達到調降 1.5 百分點的要求，加上其它符合標準的銀行，業內人士預估這次中國人行的利多政策能釋放流動性約人民幣 7000 億。

同時，參考 2018 年考核的時程來看，預估這次考核將在 1 月下旬完成，2 月初前銀行體系就能釋放流動性，可望紓緩春節前流動性的缺口。

不嫌糖給得多

即使中國人行在短短三週內陸續推出利多政策，但市場仍預期在農曆春節前，中國人行還是會有動作。主要在於在農曆春節前資金通常會較為緊俏，預估春節前市場流動性仍將存在人民幣 4～4.5 兆的缺口，到時需要中國人行採取貨幣政策工具提前對沖。

其次在於中國 12 月 PMI 跌至衰退區間，為 29 個月來首次，反映出中國經濟下滑壓力進一步擴大。而中國政府為了刺激經濟，將大興土木，此舉也會導致政府債券的供給擴大，給市場流動性造成衝擊，所以也需要中國人行釋出貨幣提供支援。業內人士認為有很大機率中國人行會採取 CRA、MLF、公開市場逆回購，甚至利用全面降準等方式來增加流動性，平抑短期利率波動。