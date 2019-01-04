新光金今年保險、銀行及證券三大營運引擎發動 落實「大財管」目標

新光金 (2888) 於今 (4) 日召開全國經理會議，新光金副董李紀珠強調，股市波動加劇，去年資產運用非常挑戰的一年，元富證成為金控一員，集團也從雙引擎變成擁有保險、銀行及證券三大營運引擎，未來將透過「大財管」的概念，達成一站式全方位金融服務的目標。新光金今年以「AI 新光、樂齡未來」作為策略主軸，提出了六大主軸，將以「調整結構，穩定獲利」、「資源整合，深化綜效」、「數位優先，行動引航」、「開創利源，拓展市場」、「強化資金運用，注重法遵風控」、「善盡企業責任，落實公司治理」做為長期發展策略。



李紀珠說明，今年必須迎接的挑戰，包括總體經濟環境的變化、Fintech 浪潮如何衝擊金融風貌，以及因應法規的制度與變化等，並提出各子公司的策略目標。



為因應高齡化社會的來臨，新光金旗下子公司新壽延續過去商務住宅的開發經驗，規劃全齡化健康樂活長期出租住宅「新光新板傑仕堡」，其基地緊鄰板橋中山國中，距離捷運板南線新埔站及三鐵共構板橋站約 700 至 800 公尺，走路僅約 5 至 10 分鐘，規劃用途包括醫療診所大樓、旅館大樓，以及出租住宅三大塊區塊。