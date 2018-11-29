〈新光金法說〉基於兩大因素　新壽不再加碼國際板債券

新光金 (2888-TW) 今(29)日召開線上法說會，由副董事長李紀珠主持，面對海外投資法規改變，新光人壽已向金管會提出申請提高額度，但是因為認為國際板債券目前市場流通量不大，也沒有看到好商品可以購買，所以決議暫不加碼。

海外投資法規改變，海外投資加上國際板債券的投資額度的上限訂為可運用資金的 65.25%，新壽表示，目前該公司海外投資已達 62.35%，現在投資額度接近此上限，扣除國際板後，金管會給新壽的海外投資額度是 43%，因此，新壽已向金管會申請提高到 45%，但金管會尚未核准。

財務長徐順鋆進一步表示，在避險成本高的情況下，將以賣更多外幣保單來因應，來佈局國外投資跟降低避險成本，目前 55% 的外幣保單未計入海外投資限額，且新壽目前外幣保單的佔比離主管機關要求的上限額度還有一些空間，因此會持續衝高外幣保單。

至於國際板債券，徐順鋆表示，國際板債券目前市場流通量不大，也沒有看到好商品可以購買，暫不加碼。

除了新壽，新光銀行也持續強化核心業務，截至 2018 年第三季底，放款餘額為 5584.9 億元，年初至今成長 4.4%。消貸業務穩健，房貸及無擔消貸分別較年初增加 5.4% 及 5.0%。企金動能主要來自海外聯貸，截至第三季底，海外聯貸放款餘額達 231.7 億元，年初至今成長 33.4%。

新光銀行表示，將持續推動消金貸款及參與信評良好之海外企業聯貸案，以增加放款收益、擴大資產規模，全年度放款成長目標維持 6%。

因美國升息致資金成本提高，新光銀行 2018 年前三季平均外幣存款利率較去年全年增加約 30 bps，第三季淨利差及存放利差分別較前一季下降 4 bps 至 1.53% 及 1.94%。第三季逾放比及呆帳覆蓋率分別為 0.24% 及 565.75%，皆優於業界平均。

此外，新光銀行財富管理收入較去年同期成長 6.5%、達 15.8 億元，銷售成長動能主要來自保險及基金，手續費收入分別較去年同期成長 8.5% 及 9.3%。新光銀行表示，全球金融市場持續震盪，為維護客戶資產安全，第四季將以保險商品為主軸，積極銷售分期繳及美元保單，以提高保險手續費收入。