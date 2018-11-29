〈新光金法說〉新壽買這些產業 前3季投資收益850億 未來策略三路並進

新光金 (2888-TW) 今 (29) 日召開線上法說會，由副董事長李紀珠主持，新光金今年前三季獲利亮眼，主要是新光人壽大躍進，李紀珠表示，新壽前三季投資收益達 849.5 億元，較去年同期增加 24.0%，年化投資報酬率為 4.4%。新光人壽增持海外固定收益部位，資金主要佈局債信穩定的公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業。展望未來的投資策略將三路並進，包括：持續衝高外幣保單、佈局低波動高殖利率股、加碼不動產。

新光金控 2018 年前三季合併稅後純益達 194.6 億元，較去年同期成長 79.6%，EPS 為 1.76 元。新壽貢獻最大，主要是新壽持續改善投資收益及負債成本，2018 年前三季合併稅後純益達 155.0 億元，較去年同期成長 112.5%，負債成本較 2017 年再降低 10 bps 至 4.13%

談到新壽的投資表現傑出，前三季投資收益達 849.5 億元，較去年同期增加 24.0%，年化投資報酬率為 4.40%。之所以繳出如此亮麗成績單，主要是新光人壽增持海外固定收益部位，資金主要佈局債信穩定的公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業。截至 2018 年 9 月底，海外固定收益投資金額約 1.7 兆元，避險前平均息收報酬率約 4.7%。

新光金財務長徐順鋆表示，預計全年國內外現金股利收入將達 135 億元，比去年提高 30 億元，第四季還有 5 億元未入帳。

但新光金也坦言避險成本升高，徐順鋆表示，今年前 3 季避險成本約 1.76%，處於相對高水位，主要因為換匯交易 (CS) 及無本金遠期外匯交易 (NDF) 成本偏高，新光人壽前 3 季外幣保單初年度保費 (FYP) 占整體比重已有 55%，且未來會持續衝高外幣保單，以降低避險成本的壓力。此外，保單貸款過去都是負成長，但今年轉正，到 9 月底已成長 20 億元，保單貸款也將是今年重點之一。

徐順鋆進一步指出，為提升經常性收益，新光人壽持續佈局低波動高殖利率股票，而且還會持續評估具增值且有穩定收益率的不動產，去年新壽旗下有 3 棟不動產落成，每年可增加約新台幣 6000 萬元的租金收入，今年 11 月還將有南港大樓落成，由於已經滿租，未來 1 年可望貢獻 1.6 億元的租金收入，加上 11 月初以 20.07 億元標得台北金融中心大樓部分樓層，預估明年租金收入可望比今年增加 3 億元。

徐順鋆表示，不動產屬於機會財，只要有好機會、好地點，就會增加不動產投資的部位，同時藉由舊大樓資產活化、開發素地或地上權案，規劃興建優質標的，提升不動產價值。