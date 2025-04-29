白宮指亞馬遜標關稅敵意十足 該公司急撇清主站無變動
鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 21:17
根據《CNBC》報導，美國白宮周二 (29 日) 猛烈抨擊亞馬遜 (Amazon) 計劃在商品價格旁註明川普政府關稅成本，形容此舉是「敵意且政治化的行為」，但亞馬遜隨後澄清，相關考量僅限於旗下折扣購物平台「Amazon Haul」，並未涉及主要網站。
白宮新聞秘書李威特 (Karoline Leavitt) 在記者會上表示：「亞馬遜的做法充滿敵意，並帶有明顯政治意圖。」她質疑亞馬遜為何在拜登政府通膨飆升時未有類似動作，並呼籲美國民眾「購買美國製造產品」。
消息曝光後，亞馬遜 (AMZN-US) 盤前股價一度下跌逾 2%，截稿前跌幅收窄至 0.82%，每股暫報 186.16 美元。
亞馬遜稍晚向《CNBC》回應，表示「超低價專區 Amazon Haul」的團隊確實考慮在部分商品標示進口關稅，但這項構想從未涉及亞馬遜主站，也尚未在任何平台實施。
美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 在社群平台 X 上稱亞馬遜的說法是「正確的舉措」。
關稅標示風波延燒 川普、貝佐斯關係再添變數
白宮的強烈回應源自《Punchbowl News》稍早的報導，指出亞馬遜計劃讓消費者在商品總價旁看到關稅成本明細。一名知情人士稱，此舉旨在反映新一輪關稅影響。
記者會上，當被問及此舉是否證明「美國消費者而非中國將承擔關稅成本」時，李威特表示，她剛與總統川普通話討論過亞馬遜此舉。
李威特進一步指出，亞馬遜過去已有配合中國審查的紀錄。她手持 2021 年路透報導，指控亞馬遜曾配合北京政府命令，移除客戶對習近平演講書籍的評論。
與此同時，中國快時尚平台 Shein 與 Temu 近期也因關稅問題，在結帳頁面加收高達 145% 的進口附加費。
分析人士指出，亞馬遜這次行動也顯示出川普與貝佐斯 (Jeff Bezos) 之間潛在的新裂痕。儘管貝佐斯曾在川普 2024 年勝選後公開表達支持，亞馬遜也捐贈 100 萬美元予川普就職基金，並在《華盛頓郵報》(Bezos 持有)推動親市場自由言論，但近期因高關稅帶來的營運壓力，使雙方關係再度緊張。
高關稅衝擊亞馬遜生態圈 商家與平台同受壓
根據 Wedbush 證券資料，亞馬遜商品來源中約有 70% 來自中國。隨著川普政府對中國進口商品加徵高達 145% 的關稅，亞馬遜商家已開始在多類商品上調售價。
亞馬遜近期亦開始向第三方賣家發送問卷，調查高關稅政策對其成本結構與定價策略的影響。
白宮發言人李威特重申，亞馬遜此舉無疑加深了對企業政治立場的質疑，也可能成為川普政府對科技巨頭施壓的新切入點。
目前亞馬遜方面未透露是否將全面擱置關稅標示計畫，僅強調現階段未有進一步實施行動。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈財報〉愛迪達Q1獲利超預期 預警美國關稅將推高成本
- 〈財報〉UPS首季淨利表現亮眼 因應經濟不確定今年擬裁2萬人
- 〈財報〉輝瑞Q1營收不如預期 加碼撙節並推進研發布局
- 傳中國豁免美國乙烷關稅 緩解石化業進口壓力
上一篇
下一篇