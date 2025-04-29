普丁寸步不讓！川普主導俄烏停火談判受挫

鉅亨網編譯段智恆 2025-04-29 23:24

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彭博周二 (29 日) 援引三位知情人士消息報導，俄羅斯總統普丁堅持要求俄方掌控烏克蘭東部及南部四個地區，作為結束戰爭協議的前提條件，無視美國總統川普政府所提出的停火建議。此舉為本已艱難的俄烏談判再添變數。

兩位知情人士指出，川普特使魏科夫 (Steve Witkoff) 上周五於克里姆林宮與普丁展開長時間會談，試圖說服俄方接受以現有戰線停火。但普丁堅持必須完全掌控頓內茨克市 (Donetsk)、盧甘斯克(Luhansk)、札波羅熱(Zaporizhzhia) 及赫松 (Kherson) 四個地區，未展現妥協跡象。

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目前談判陷入僵局，有消息人士稱，若無川普與普丁的直接高層對話，難以再推動實質進展。

美方施壓受阻 歐洲官員看淡和平前景

美國國家安全會議發言人修伊特 (James Hewitt) 回應表示，「我們不評論進行中的磋商」，但強調美方仍持續與俄烏雙方努力，尋求和平解決方案。

歐洲官員指出，目前尚無明確跡象顯示普丁願意放棄領土要求，但強調磋商仍在進行中，情勢可能變化。他們預期，未來兩周內，美方能否推動俄烏達成協議將變得更加明朗。

美國方面，川普曾在與普丁會晤後樂觀宣稱「協議非常接近」，但隨後態度轉趨謹慎，指普丁「可能無意結束戰爭」，並警告若談判無進展，將對俄國實施進一步制裁。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 亦於 NBC《Meet the Press》節目上表示，本周將是判斷是否繼續投入談判的重要關鍵時點。

停火提案細節曝露 美俄分歧明顯

根據美方提出的和平框架，川普政府準備承認俄羅斯對克里米亞的控制，並以現有前線凍結衝突，俄方得以保留目前佔領的烏克蘭部分領土。同時，烏克蘭放棄加入北約 (NATO) 的意圖，但將獲得堅實的安全保證與重建自身國防工業的權利。

作為交換，美國要求俄方交還札波羅熱核電廠，交由美方管理並供能烏俄雙方。但俄國外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 周日接受 CBS 訪問時明確拒絕，稱「不可能改變現況」。

三天停火宣布未解僵局 美方失望

普丁本周一宣布，將於 5 月 8 日二戰勝利紀念日啟動為期三天的停火，但烏克蘭總統澤倫斯基要求立即實施至少 30 天無條件停火，批評俄方操弄輿論。

白宮對普丁的短期停火提案表達失望，白宮發言人李威特 (Karoline Leavitt) 指出，川普對俄烏雙方領導人「日益感到沮喪」。

法國總統馬克宏則表示，已向川普施壓，要求對普丁態度更為強硬，包括可能加重制裁。