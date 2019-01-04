健康飲品需求旺 鮮活-KY去年合併營收突破30億元創新高

鮮活 - KY(1256) 風味糖漿及口感添加物，依據不同參數及製程，提供客戶少量多樣的客製化飲品原料，不受季節影響，推波 2018 年 12 月合併營收為 2.41 億元，第四季合併營收 5.59 億元，同步創下歷年同期新高，年增率分別為 29.98% 與 9.83%。在中國市場對健康飲品意識及需求帶動下，全年合併營收達新台幣 32.23 億元，亦為歷史新高表現，年增率達 10.60%。鮮活目前昆山、天津及廣東三大廠，合計總產能為 7.5 萬噸，為進一步提升大陸市場滲透率，鮮活 2018 年已逐步進行產能擴增，公司看好華南、華北市場不亞於華東市場，將複製華東地區的商業模式，透過龐大經銷商及連鎖餐廳系統客戶優勢，預期 2019 年上半年在新產能挹注下，總產能可望提升至 9.5 萬噸。



鮮活致力於開發新鮮、健康的新產品研發，其中風味糖漿及口感添加物，不受季節影響，依據不同參數及製程，提供客戶少量多樣的客製化飲品原料，激勵 2018 年 12 月及第四季合併營收，雙創同期新高。2018 年全年合併營收達新台幣 32.23 億元，亦為新高表現，係受惠中國市場對健康飲品意識及需求帶動，公司運用口感添加物及微乳化技術升級，透過原物料共同性使用，與客戶打造零庫存模式，帶動 2018 年全年合併營收攀峰，年增率達 10.60%。



展望 2019 年，鮮活表示，挾華東市場高滲透率以及客戶黏著度優勢，複製其影響力，以期提高華南地區的市場滲透率，加上新產品技術創新，以及自動倉儲設施加入運營，達成客戶對產品需求的多樣性與提高客製化能力，可望成為公司成長新引擎。