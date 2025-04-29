台積電在美6廠若完工恐使供應鏈外移 童子賢：少了新竹 美國廠仍難以運作

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-29 20:03

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經濟部長郭智輝今 (29) 日坦言，若台積電 (2330-TW) 在美國的 6 座廠皆完工後，供應鏈有外移可能，約是 7、8 年後的事情。對此，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢則指出，台積電的研發及決策主軸仍在新竹，若少了新竹的支援，認為美國廠區難以運作。

童子賢表示，台積電的競爭力並非單靠技術秘笈，而是來自日積月累的工作文化、不斷改善的製程，以及所有從業人員的熱忱，認為這種競爭力不會因去美國設廠就會改變。

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此外，童子賢提到，台灣的半導體產業經過三、四十年的累積，以新竹為中心，不斷擴展至中科與南科，擁有完整的產業鏈，認為美國要重構這樣的供應鏈，就算美國花 10 年也做不到。