台積電在美6廠若完工恐使供應鏈外移 童子賢：少了新竹 美國廠仍難以運作
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-29 20:03
經濟部長郭智輝今 (29) 日坦言，若台積電 (2330-TW) 在美國的 6 座廠皆完工後，供應鏈有外移可能，約是 7、8 年後的事情。對此，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢則指出，台積電的研發及決策主軸仍在新竹，若少了新竹的支援，認為美國廠區難以運作。
童子賢表示，台積電的競爭力並非單靠技術秘笈，而是來自日積月累的工作文化、不斷改善的製程，以及所有從業人員的熱忱，認為這種競爭力不會因去美國設廠就會改變。
此外，童子賢提到，台灣的半導體產業經過三、四十年的累積，以新竹為中心，不斷擴展至中科與南科，擁有完整的產業鏈，認為美國要重構這樣的供應鏈，就算美國花 10 年也做不到。
童子賢進一步說明，首先在設廠初期的 5 年、10 年，需從台灣將許多設備與資源運送過去，廠區才能開始運作。接下來則要面對人才問題，美國一流的大學畢業生，是否願意接受高強度、嚴格管理的工作文化也是一大挑戰，恐怕光是適應台積電的工作規範就有困難。
童子賢指出，過去台積電早在中國南京設廠，另外包括廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW) 以及和碩 (4938-TW) 本身，也早在中國設廠，但真正的關鍵技術與幹部核心皆在台灣，並無技術外流疑慮，認為台積電的核心主軸仍在新竹，因此若缺乏新竹的支援，美國廠區也難以運作。
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