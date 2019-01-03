上市公司去年籌資逼近5千億元 創五年新高

揮別 2018 年，美中貿易戰詭譎的經濟環境下，台股也出現較大波動，全年加權股價指數下跌 8.6%，證交所董事長許璋瑤表示，去年底台股日均成交值至 1,300 億元，較前年成長 24%，新增 29 家上市公司，全體上市公司籌資金額達到 4,966.7 億元，雙雙創下五年來的新高，彰顯資本市場直接金融的功能。美國聯準會 (Fed) 升息，資金回流美國，新興市場股市去年普遍呈現回檔，去年台股下跌 8.6%，在亞洲主要股市中表現相對抗跌，去年底台股總市值 29.3 兆元，全球排名前推進一位，上升到第 17 名；日均成交值增成長到 1,300 億元，成交值周轉率上升至 92.6%，全球排名前也前進一位，上升至第 8 名。



對於今年證交所工作要務，許璋瑤強調，交易制度必須與國際接軌，逐筆交易今年 3 月推出「擬真平台」，明年 3 月正式實施，投資人可以有一年的時間，熟悉新的交易規則；同時，重新設計了資訊揭露方式和價格穩定措施，並制訂了完整的市場宣導計畫，協助全體券商和投資人做好充分的準備。



去年 ETF 資產規模和總成交值雙雙創下歷史新高，因應指數化投資的全球趨勢，今年研議新類型 ETF，也將推出全新的指數投資證券 (ETN)，預計 4 月底就會有第一批商品上市，ETN 的發行，可以帶領指數化投資邁向高峰。

