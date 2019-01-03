〈證交所新春記者會〉貿易戰干擾 今年IPO家數、台股成交量目標皆縮水

證交所今 (3) 日舉辦歲末新春記者會，今年證交所有五大業務重點，其中將持續擴大資本市場部分，因為美中貿易戰不確定因素仍在，台股 IPO 家數目標數比去年的 30 家縮水，只希望至少達 28 家，且台股成交量目標也與去年的 1250 億元持平，比起去年的日均量達 1300 億元也是縮水。

五大業務重點中，第一是擴大資本市場規模，證交所董事長許璋瑤表示，2019 年將持續招商，積極推動優質企業在台上市，除了原定赴新南向國家如越南、泰國、馬來西亞等國家招商以外，也會向中國、美國招商。

許璋瑤說，當前大陸台商思考移轉基地，而東南亞台商尋求業務拓展，證交所在兩地耕耘已久，加上我國上市機制具相對優勢，有信心成為台商轉型發展的最佳籌資夥伴。據證交所統計，截至目前有 73 家第一上市公司，平均一年就有 7、8 家 KY 新掛牌上市，去年有 6 家第一上市公司，今年目標要比 6 家多。

除了第一上市公司今年目標要比去年的 6 家多，針對招商後希望為台股帶來的目標，許璋瑤說，因為美中貿易戰不確定因素仍在，台股 IPO 家數要與去年相當、希望至少達 28 家，而台股成交量去年雖然超過 1300 億元，但也因為貿易戰影響，今年成交量目標與去年的 1250 億元目標持平不變。

第二，是交易制度與國際接軌，許璋瑤指出，逐筆交易已確定將 2020 年 3 月上路，預定在今年 3 月先推出「擬真平台」，投資人可以有一年的時間，體驗、熟悉新的交易規則。也重新設計資訊揭露方式和價格穩定措施，並制訂了完整的市場宣導計畫，協助全體券商和投資人做好充分的準備。

此外，今年度開始，台股也與國際接軌實施補班日不交易、不交割，證交所主管透露，雖然台股不開市，但證交所將維持補班日上班，屆時將會規畫教育訓練等，會讓員工有事可做。

第三，為協助我國發展財富管理中心，並因應指數化投資的全球趨勢，今年除了研議新類型 ETF，也將推出全新的指數投資證券 (ETN)，目前已核准元大證券、富邦證券、元富證券等 3 家 ETN 的指數認可，預計 4 月底就會有第一批商品上市，全年預計會有 6、7 家券商發行 ETN。

許璋瑤表示，去年 ETF 資產規模和總成交值雙雙創下歷史新高，希望 ETN 的發行，可以帶領指數化投資再度邁向高峰，並協助證券商開展新業務。

第四，公司治理在全球越來越受重視，證交所也持續要求上市公司強化公司治理，台股在各項公司治理評比受到國際肯定，使 MSCI 在篩選新興市場永續（ESG）指數成分股時，也顯著提升台股權重，可望吸引更多「指數化投資」的資金流入台股。

第五，資訊基礎建設是證券業務發展的基石。因應政府大力推動金融科技，證交所將全力協助券商發展線上證券服務，為鼓勵創新，也免費將即時交易資訊提供給金融科技創新園區的業者，進行數位沙盒實驗。

此外，「資通安全管理法」已於今年元旦正式施行，證交所身為國家關鍵基礎設施提供者，將因應新法要求，做好最完善的防護措施。