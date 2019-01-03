〈證交所新春記者會〉董座喊話：台股去年雖跌8.6% 但三大指標全球排名提升

證交所今（3）日舉辦歲末新春記者會，董事長許璋瑤表示，受到美中貿易戰爭端及美國聯準會升息影響，全球主要股市於第四季大幅反轉，台股雖然出現大波動，導致全年下跌 8.6%，但在亞洲主要股市仍相對抗跌，年底總市值等三大指標在全球排名甚至還出現提升。展望今年，將持續擴大資本市場，且認為貿易戰反而使台商回流也是資本市場的契機。

許璋瑤指出，2018 年台股全年雖然下跌 8.6%，但在亞洲股市相對抗跌，日經指數跌 12.1%、港股跌 13.6%、韓國綜合指數跌 17.3%、上海綜合指數更跌 24.6%。

許璋瑤進一步表示，因為台股的相對抗跌，也帶動三大指標在全球的排名提升，分別是一、去年底總市值 29.3 兆元，於全球排名前進 1 名至第 17 名；二、日均量達 1300 多億元，年增 24%，全球排名前進 3 位至第 15 名；三、成交值周轉率上升到 92.6%，全球排名也前進 1 位至第 8 名。

此外，去年有 29 家公司新上市，達成證交所內部設定的 28 家目標；且全體上市公司在資本市場籌資 4966.7 億元，IPO 家數與籌資金額雙雙創五年新高。許璋瑤表示，今年能將持續擴大資本市場，希望 IPO 家數目標能至少與今年相當。

許璋瑤還表示，台股去年能相對穩健的原因在於全體上市公司營運成果表現良好，上市公司繼 2017 年營收成長 7.2% 後，去年 1-11 月合併營收 29.78 兆元、年增 8.3%，前 3 季稅後純益 1.68 兆元、更成長 13.2%，上市公司高獲利、低本益比吸引投資人關注。

許璋瑤進一步表示，上市公司也把經營成果透過配息與加薪，分享給股東及員工，全年發放的現金股息連續 3 年超過 1 兆元，去年達 1.3 兆元，創下歷史新高；而在全體 928 家上市公司中，現金股息殖利率大於 4% 的上市公司超過一半，連續三年在 4% 以上的公司也有 229 家占比四分之一，整體市場殖利率自 2017 年的 4%，到去年底已提高至 4.8%，有 75% 的上市公司為員工加薪。

展望今年台股開紅盤日不漲，反而連續兩日走跌出現開門黑，許璋瑤認為，台股無法置外於全球經濟環境的動盪，但台灣的基本面在全球數一數二，證交所今年會持續擴大資本市場，並且貿易戰反而使得台商回流也是資本市場的契機，只是國際政經不確定因素仍未解除，證交所會密切觀察並審慎因應。