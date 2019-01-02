避險情緒升溫 日圓兌美元漲至七個月高點

全球經濟成長趨緩，加上美國政府局部關門、股市震盪，帶動避險需求升溫，今 (2) 日日圓兌美元走揚，漲至 7 個月高點。

台北時間週三晚間 6 點 15 分，Investing.com 報價顯示，美元兌日圓走貶，下跌 0.74%，至 108.90。

美元兌日圓走貶。(圖：翻攝自 Investing.com)

近期日圓持續走強，過去 4 個交易日，累計已上漲逾 2%。

全球經濟成長趨緩，由財新數據可得知，中國 12 月 製造業 PMI(採購經理人指數) 為 49.7，不僅未及市場預期 (50.2)，還跌破榮枯線 (50)，主因在於，美中貿易戰影響出口表現，內需市場也有減弱跡象；而中國官方先前公布的 PMI 指數為 49.4，亦低於榮枯線。

德國商業銀行外匯分析師 Ulrich Leuchtmann，在接受路透社採訪時稱，對全球經濟成長趨緩的擔憂情緒，使日圓受益。

美國政府局部關門，讓投資人面臨更多不確定性，為解決此僵局，美國總統川普邀請國會兩黨領袖，赴白宮聽取簡報，並強調他希望能敲定協議。

另一方面，本月美中雙方將舉行貿易磋商，川普上週六稱，他和中國國家主席習近平通了電話，在貿易協商一事上，取得重大進展。

川普指出，他和習近平相談甚歡，若兩國能達成貿易協議，將是一項涵蓋層面極廣的全面性協議。