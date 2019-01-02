股市波動引發避險需求 金價觸及六個月高點

根據《彭博社》報導，股市波動引發避險需求，黃金價格已連續 5 個交易日呈現上漲，今 (2) 日更觸及 6 個月高點，直逼每盎司 1300 美元。

由彭博資訊報價可得知，黃金現貨稍早上漲 0.4%，至每盎司 1287.45 美元，為去年 6 月 15 日以來新高。

分析機構 Commtrendz Risk Management 主管 Gnanasekar Thiagarajan 表示，「受股市波動影響，投資人正把焦點轉向避險資產，例如黃金。」

Thiagarajan 認為，美國政府局部關門，只會讓投資人面臨更多不確定性，對金價來說，有支撐效果。

為解決政府局部關門僵局，美國總統川普邀請國會兩黨領袖，赴白宮聽取簡報，並強調他希望能敲定協議。

2018 年第 4 季，金價攀高，主因在於全球經濟成長，有趨緩跡象，且聯準會 (Fed) 料將放慢升息步調，外加股市大幅波動，使避險需求隨之升溫。

倫敦資本集團 (London Capital Group) 研究主管 Jasper Lawler 稱，全球經濟成長趨緩、美元可能走軟，加上股市波動劇烈，讓金價得以維持在 6 個月高點。

Lawler 也提到，越來越多數據顯示，中國經濟正在失去成長動能。

財新數據指出，中國 12 月製造業 PMI 指數為 49.7，不僅未及市場預期 (50.2)，也跌破榮枯線 (50)，主因在於，美中貿易戰影響出口表現，內需市場也有減弱跡象；而中國官方先前公布的 PMI 指數為 49.4，亦低於榮枯線。