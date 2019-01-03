蘋果營收預警撼動全球市場 岡拉克：這就是熊市

DoubleLine Capital 執行長，人稱「新債王」的岡拉克 (Jeffrey Gundlach)，在蘋果 (Apple)(AAPL-US) 發布營收預警後表示，這就是在熊市會發生的事，而他對股市也更加擔憂。

Gundlach 在去年 12 月中就預言，美股會在月底時再寫低點，「我很確定這是一個熊市」，結果月底時果然又出現一波跌勢。

這符合他去年的一貫看法，他表示，美國股市會以超出全球其他地區的速度崩潰，並跌破 2018 年 2 月的低點。Gundlach 認為，聯準會在政府赤字比例上升的同時，仍在實施縮表，也是股市崩潰重要原因。

標普 500 指數在 12 月一度由高點下挫逾 20%，最終在聖誕節後收回部分損失，但仍下跌 15%。在蘋果的營收預警發布後，期貨電子盤也繼續下跌。

S&P 500 期貨 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

蘋果公司發布給投資人信件中表示，將將下調 2019 年第一財季的營收指引和毛利率預期，預計營收 840 億美元，大幅低於市場預期。此前，公司對營收的預期為 890-930 億美元。

蘋果公司將業績預期下滑大部分原因，歸咎於公司在新興市場的業務疲軟超出預期，特別是大中華地區。以市場投資人觀點，這無疑令人聯想到貿易戰的衝擊。

JonesTrading 首席市場策略師 Michael O'Rourke 說：「這將使大多數投資人認為，這場貿易戰是一大問題，它會在那裡，情況會變得更糟，而且你不能把期望，寄託在 2 月底之前能獲得解決方案。」

他表示，這會讓投資人更為謹慎，而真正貿易戰問題的解決，似乎不會很快到來。

Gundlach 認為，在熊市中，人們應該避開美國股票和公司債，最好的賭注仍是高質量、低存續期間、低波動的債券基金。