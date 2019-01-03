蘋果「爆雷」後悲劇接踵而至 各大投行紛紛下調目標價

新年伊始，蘋果就送了投資者們一份「爆雷大禮包」。

蘋果 CEO 庫克在周三盤後意外發布一封致投資者信，並在信中表示將下調 2019 年第一財季的營收指引和毛利率預期至 840 億美元，大幅低於市場預期。

消息過後，蘋果股價不僅在盤後交易中一度下跌 8.5%，更是遭到多家投行調低目標價。

其中，BTIG 將蘋果目標價由 235 美元下調至 197 美元；加拿大皇家銀行也將蘋果目標價由 220 美元下調至 185 美元；加通貝祥將蘋果目標價由 225 美元下調至 190 美元；高盛將蘋果目標價由 182 美元下調至 140 美元；派傑將蘋果目標價由 222 美元下調至 187 美元。

以 Sharon Shih 為首的摩根士丹利分析師們在最新的報告中表示，蘋果下調收入目標將對整體 iPhone 供應鏈的產生負面影響，而下一個值得關注的重點將是，今年第第一季蘋果整個供應鏈組裝生產量減速的幅度。

目前摩根士丹利預計，蘋果將在第一季縮減 iPhone 生產量 35% 至 4200 萬支，並將蘋果目標價由 236 美元下調至 211 美元。

此外，RBC 的分析師 Amit Daryanani 維持了對蘋果的「跑贏大盤」評級，但將其目標價從 220 美元下調至 185 美元。

「過去幾個月間，圍繞蘋果公司的爭議核心是疲軟的 iPhone 需求，以及這種疲軟的程度」，Daryanani 還指出，如果 iPhone 的需求「接近悲觀情景，會招來對蘋果議價能力和細分市場的懷疑。」

華爾街見聞觀察到，此前，蘋果公司對營收的預期為 890-930 億美元，而根據 FactSet 的一致預期，華爾街預計公司該財季營收為 913 億美元。

而在周三的這封致投資者信中，庫克稱，由於中國等市場意外放緩，預計 2019 財年第一季（2018 年 12 月 29 日結束）營收為 840 億美元；預計第一季毛利率為 38%，是官方指引 38%-38.5% 的區間下限；預計第一季其他收入約為 5.5 億美元，營運開支約為 87 億美元，企業稅率為 16.5%。

蘋果表示，目前來看，營收將低於原先指引，但其他事項 / 指標保持大體符合指引。未來幾周，蘋果將不斷完善 2019 年 Q1 財報，最終結果可能與今日下調的預期有所不同。

「警示旗一直在飄，」 過去三個月一直做空蘋果的基金經理 William Fleckenstein 在接受彭博社電話採訪時說，「你可能看到蘋果狀況惡化，過去幾年銷量增長乏力，市場市佔率流失。一直靠狂熱支撐，現在泡沫終於破了。」

2018 年 8 月，蘋果成為美國首個市值超越 1 兆美元的上市公司，也是現階段全球第一家此類巨無霸企業。但股價在 10 月觸頂後迅速跌超 30%，市值跌落 1 兆美元。2018 年，蘋果累跌逾 8%，不僅創 2008 年金融危機以來的最差年度表現，更是將「全球市值第一」的寶座讓給了微軟。

而不少華爾街分析師都在過去兩個月削減了蘋果的目標價，認為是手機生產與銷售的疲軟所致。CNBC 還指出，蘋果還很罕見地沒有履行全部推出新品承諾，本來 2017 年 9 月宣布會在 2018 年發布 AirPower 無線充電台遲遲不見蹤影，甚至對該產品的描述都在蘋果官網「神秘下架」。

值得注意的是，除了股票慘跌，被分析師下調目標價外，蘋果或還將面臨控訴。

目前，投資者權益律師事務所 Bernstein Liebhard LLP 宣布，正在代表蘋果股東調查該公司潛在的證券欺詐行為，原因是蘋果及其高管可能向投資者發布了重大誤導性商業資訊。