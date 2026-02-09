〈美股盤後〉甲骨文飆近10% 科技股續反彈 標普那指再收高
美國股市周一 (9 日) 在震盪開局後走升，標普 500 指數與那斯達克指數雙雙收高。科技股在上周因 AI 引發的拋售潮後逐步站穩腳步，投資人等待可能為聯準會 (Fed) 利率路徑提供線索的關鍵經濟數據。
標普 500 科技類股延續上周五的漲勢，此前該類股上周曾大幅下挫。標普 500 軟體與服務指數也連續第二個交易日反彈，收復部分跌勢，此前連續七個交易日下跌，主要因市場擔心 AI 恐加劇競爭。
軟體股中，甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 表現突出大漲 9.6%，因 D.A. Davidson 將其投資評級由「中立」上調至「買進」。
除了評級調升外，Truist Advisory Services 首席投資長 Keith Lerner 表示，科技股另一項支撐來自 CNBC 引述、由微軟投資的 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 的談話。
根據 CNBC 報導，奧特曼告訴員工，該新創公司 AI 聊天機器人 ChatGPT 的月成長率再度超過 10%。
Lerner 表示，「市場明顯處於超賣狀態，一點好消息就能產生很大的影響。」他補充稱，上周的拋售讓科技與軟體股「橡皮筋被拉得太緊」。
儘管軟體指數距離完全收復自 1 月下旬開始的跌幅仍有一段路要走，但整體科技類股已逐步接近拋售前水準。
道瓊工業指數周一表現落後另外兩大指數，但盤中一度改寫新高。該指數上周五首度突破 5 萬點。
原物料類股走揚，受惠於金、銀上漲帶動礦業股。不過，在科技股拋售期間受惠的民生必需品類股，周一反而拖累標普 500 指數表現。
費城半導體指數隨科技股同步上漲。市場須等到本月稍晚才會迎來 AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的財報，投資人對資本支出計畫的實質成效要求愈來愈高。
不過，若本周財報表現理想，市場近期自科技股輪動的趨勢仍可能再次上演。例如可口可樂 (Coca-Cola)(KO-US) 與福特汽車 (Ford Motor)(F-US) 預計於周二公布財報。
投資人同時關注周三公布的 1 月非農就業報告，以及周五出爐的 1 月消費者物價指數 (CPI)。
根據 CME Group 的 FedWatch 工具，市場目前預期今年首次降息將落在 6 月，屆時也可能是美國總統川普提名的聯準會主席人選華許 (Kevin Warsh) 接任之時。
美股周二 (10 日) 主要指數表現：
焦點個股
NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 2.41%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.17%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.45%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.76%。
費半成分股多收高。輝達 (NVDA-US) 上漲 2.50%；博通 (AVGO-US) 上漲 3.44%；美光 (MU-US) 下跌 2.84%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.16%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.50%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.23%；AMD (AMD-US) 上漲 3.63%。
台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.88%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 6.03%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.05%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.55%。
企業新聞
《彭博》引述知情人士指出，Alphabet 正計劃透過發行美國投資級美元公司債，籌資約 150 億美元，進一步加入 AI) 投資熱潮下、大型科技企業的發債行列。該公司上周表示，今年資本支出規模最高可達 1,850 億美元，高於市場預期。
OpenAI 執行長奧特曼近日向員工與投資人釋出樂觀訊號，指 ChatGPT 目前已「重新回到每月超過 10% 的成長幅度」，並稱公司在編碼產品與整體業務仍具優勢，預告將於本周推出「更新版 Chat 模型」。
丹麥諾和諾德 (Novo Nordisk) 對遠距醫療公司 Hims & Hers Health(HIMS-US) 提起專利侵權訴訟，起因是這家美國公司曾推出、後又取消一款售價 49 美元的仿製版減重藥 Wegovy，此前遭美國食品藥物管理局 (FDA) 反彈。Hims & Hers Health 股價暴跌 16％。
Workday(WDAY-US) 股價重挫 5.13%，因這家人資軟體公司宣布共同創辦人 Aneel Bhusri 將回鍋擔任執行長。
華爾街分析
CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，「投資人正在思考：『好吧，市場已經出現一波強勁反彈，這能否延續？我現在進場會不會最後被痛擊，還是這其實是另一個買點？』」
Stovall 指出，科技股的預估本益比相較過去五年平均，已從 17% 的溢價轉為 8% 的折價，「你可能會想，『哇，這看起來相當不錯，也許現在還不到全面撤出科技股的時候。』」
根據摩根大通 (JPMorgan)，隨著美股漲勢擴大，科技股「七巨頭 (Magnificent Seven)」可能會被拋在後頭。
摩根大通跨資產策略主管 Fabio Bassi 上周五在一份報告中表示，「在美國市場，宏觀經濟復甦的動能擴散，為等權重標普 500 指數跑贏『七巨頭』創造了空間。」
數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主
