〈美股盤後〉甲骨文飆近10% 科技股續反彈 標普那指再收高

鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-02-10 05:59

美國股市周一 (9 日) 在震盪開局後走升，標普 500 指數與那斯達克指數雙雙收高。科技股在上周因 AI 引發的拋售潮後逐步站穩腳步，投資人等待可能為聯準會 (Fed) 利率路徑提供線索的關鍵經濟數據。

標普500指數與那斯達克指數周一雙雙收高(圖：Reuters/TPG)

標普 500 科技類股延續上周五的漲勢，此前該類股上周曾大幅下挫。標普 500 軟體與服務指數也連續第二個交易日反彈，收復部分跌勢，此前連續七個交易日下跌，主要因市場擔心 AI 恐加劇競爭。

軟體股中，甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 表現突出大漲 9.6%，因 D.A. Davidson 將其投資評級由「中立」上調至「買進」。

除了評級調升外，Truist Advisory Services 首席投資長 Keith Lerner 表示，科技股另一項支撐來自 CNBC 引述、由微軟投資的 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 的談話。

根據 CNBC 報導，奧特曼告訴員工，該新創公司 AI 聊天機器人 ChatGPT 的月成長率再度超過 10%。

Lerner 表示，「市場明顯處於超賣狀態，一點好消息就能產生很大的影響。」他補充稱，上周的拋售讓科技與軟體股「橡皮筋被拉得太緊」。

儘管軟體指數距離完全收復自 1 月下旬開始的跌幅仍有一段路要走，但整體科技類股已逐步接近拋售前水準。

道瓊工業指數周一表現落後另外兩大指數，但盤中一度改寫新高。該指數上周五首度突破 5 萬點。

費城半導體指數隨科技股同步上漲。市場須等到本月稍晚才會迎來 AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的財報，投資人對資本支出計畫的實質成效要求愈來愈高。

投資人同時關注周三公布的 1 月非農就業報告，以及周五出爐的 1 月消費者物價指數 (CPI)。

根據 CME Group 的 FedWatch 工具，市場目前預期今年首次降息將落在 6 月，屆時也可能是美國總統川普提名的聯準會主席人選華許 (Kevin Warsh) 接任之時。

美股周二 (10 日) 主要指數表現：

道瓊指數上漲 20.20 點，或 0.04%，收 50,135.87 點。

那斯達克指數上漲 207.46 點，或 0.90%，收 23,238.67 點。

S&P 500 指數上漲 32.52 點，或 0.47%，收 6,964.82 點。

費城半導體指數上漲 113.96 點，或 1.42%，收 8,162.58 點。

NYSE FANG + 指數大漲 238.05 點，或 1.63%，收 14,866.33 點。

標普 500 科技類股延續上周五的漲勢。(圖片：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 科技五天王漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 2.41%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.17%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.45%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.13%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.76%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.88%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 6.03%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.05%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.55%。

企業新聞

《彭博》引述知情人士指出，Alphabet 正計劃透過發行美國投資級美元公司債，籌資約 150 億美元，進一步加入 AI) 投資熱潮下、大型科技企業的發債行列。該公司上周表示，今年資本支出規模最高可達 1,850 億美元，高於市場預期。

OpenAI 執行長奧特曼近日向員工與投資人釋出樂觀訊號，指 ChatGPT 目前已「重新回到每月超過 10% 的成長幅度」，並稱公司在編碼產品與整體業務仍具優勢，預告將於本周推出「更新版 Chat 模型」。

丹麥諾和諾德 (Novo Nordisk) 對遠距醫療公司 Hims & Hers Health(HIMS-US) 提起專利侵權訴訟，起因是這家美國公司曾推出、後又取消一款售價 49 美元的仿製版減重藥 Wegovy，此前遭美國食品藥物管理局 (FDA) 反彈。Hims & Hers Health 股價暴跌 16％。

Workday(WDAY-US) 股價重挫 5.13%，因這家人資軟體公司宣布共同創辦人 Aneel Bhusri 將回鍋擔任執行長。

華爾街分析

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，「投資人正在思考：『好吧，市場已經出現一波強勁反彈，這能否延續？我現在進場會不會最後被痛擊，還是這其實是另一個買點？』」

Stovall 指出，科技股的預估本益比相較過去五年平均，已從 17% 的溢價轉為 8% 的折價，「你可能會想，『哇，這看起來相當不錯，也許現在還不到全面撤出科技股的時候。』」

根據摩根大通 (JPMorgan)，隨著美股漲勢擴大，科技股「七巨頭 (Magnificent Seven)」可能會被拋在後頭。

摩根大通跨資產策略主管 Fabio Bassi 上周五在一份報告中表示，「在美國市場，宏觀經濟復甦的動能擴散，為等權重標普 500 指數跑贏『七巨頭』創造了空間。」