只是修正？各大分析師預測今年美大盤漲

花旗集團 (C-US) 旗下分析師 Tobias Levkovich 和 BMO 資本市場的 Brian Belski 是最新的華爾街多頭，在美股歷經慘烈拋售後，二位知名投行分析師仍然樂觀看好美股牛市，但是稍微調整了前景預測。

花旗美國首席股票策略師 Levkovich 將 S&P500 指數的 2019 年末預測從 3100 點下調至 2850 點。S&P 週三 (2 日) 收盤上漲 0.13% 至 2510.03。

Levkovich 表示，花旗旗下的十幾個估值模型中，只有一個現在還支持舊的目標價，故宣布跟進下修美股前景預測，但不認為美股已進入衰退。

BMO 首席投資策略師 Belski 則是將目標價自 3150 點降至 3000 點，同時將利潤預期維持在每股 174 美元不變。他在給客戶的一份報告中寫道，「2018 年是一個謙卑的一年，畢竟，市場很少出現錯誤，2018 年也沒有什麼不同，即使我們認為情緒、言論、和暗示，最終會使價格偏離我們預測或計算的價格」。

S&P 2018 年趨勢圖 / 圖：谷歌

這兩位分析師在 2018 年的平均預測高估了 S&P500 指數近 400 點的回報之後，也加入了眾多華爾街分析師的行列，一同下修今年的美股目標價。

其他調降目標價的分析師還包括投行 Stifel Nicolaus 的 Barry Bannister、瑞士信貸 (CS-US) 的 Jonathan Golub、Sanford C Bernstein 的 Noah Weisberger、以及富國銀行 (WFC-US) 的 Chris Harvey。

新一輪的下調目標價與一年前大舉調升目標價的市場氛圍，形成鮮明對比，當時由於川普稅改引發美股反彈，策略師紛紛提高目標價。現在，由於美中貿易緊張局勢加劇以及聯準會第 4 次升息，市場對經濟放慢的擔憂正在浮出水面。

Levkovich 表示，在貨幣緊縮的情況下，波動可能會持續到新的一年，但對經濟崩潰和利潤的擔憂有些過度。花旗的市場情緒指標在第 4 季度拋售之前達到了「興奮」，目前已經陷入「恐慌」之中。該指標於 1999 年曾達「興奮」，於 2016 年也曾達「恐慌」程度，也於 2017 年年底達「興奮」。

投資人情緒表 / 圖：花旗

此外，分析師對 2019 年利潤增長的平均預期已從 3 個月前的 12% 降至 8%，接近花旗估計的 6%。Levkovich 寫道，「痛苦的 “重設” 似乎接近完成。沒有任何保證，但數據顯示我們應該買入當前的下滑趨勢」。他預測，S&P500 於 12 個月後有 97% 幾率高於目前價值。

對於道瓊 Dow Jones 指數，Levkovich 也將 2019 年預測值從 28100 下調至 26000 點。道瓊收盤上漲 0.081% 至 23346.24 點。