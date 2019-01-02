Netflix挖角ATVI財務長 新片4500萬人觀看 股價漲

據路透社報導，美國網路串流媒體商 Netflix (NFLX-US) 似乎挖角了電玩商 Activision Blizzard (ATVI-US) 的財務長 Spencer Neumann，使 Activision 股價盤後下跌。

據了解，在 Activision 向美國監管單位公布的一份文件中稱，打算以一個未透露的原因解僱 Neumann。報告寫道，解僱「原因與公司的財務報告或披露控制和程序無關」，並表示 Neumann 已休帶薪假。

Activision 股價趨勢圖

Neumann 曾擔任多種財務職位，包括迪士尼 Disney (DIS-US)。而 Neumann 也將接替 Netflix 工作 14 年的財務長 David Wells。

Activision 股價在 2018 年下跌了約 26%。上個月該公司股價下跌了 10%，而之前也報告其用戶數量下降。該公司近日宣佈，將減少 MOBA《暴雪英霸》遊戲的開發，而其新 Diablo《黑暗破壞神》遊戲也受到玩家的負面反應。

Netflix 週一 (31 日) 股價收盤上漲 11.58%，而 2018 年全年股價漲約 33%。近日也有報導稱，其發行電影《Bird Box》的 7 天內也有約 4500 萬人觀賞。

Netflix 股價趨勢圖

VentureBeat 週五報導稱 Netflix 將不再支持新用戶於蘋果 Apple (AAPL-US) 的 iTunes 支付方式，而對於使用 Android 設備的用戶，Netflix 在去年 5 月份也與谷歌 Alphabet (GOOGL-US) 的 Google Play 商店採取同樣行動，慢慢減少這類的通路費用，增加毛利。

這些變化將使 Netflix 能夠保留新訂戶的所有收益，並避免給分銷商蘋果和谷歌。新的 Netflix 用戶必須在流媒體服務的網站上註冊並付費。