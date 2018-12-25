Nasdaq淪陷後 S&P500正式進入熊市

S&P 500 指數現在正處於熊市中。週一 (24 日) S&P 500 下跌 2.71%，或 65.52 點，跌破 2400 點至 2351.1 點，處於 2017 年 4 月以來的最低水平。該指數在收盤時陷入熊市，從 9 月盤中高點的 2940.91 點下跌超過 20%。

其他指數也沒表現的更好。截至週一收盤，道瓊 Dow Jones 指數下跌 2.91%，或 653.17 點，至 21792.20 點。納斯達克 Nasdaq 週五 (21 日) 收盤時就處於熊市狀態，週一又下跌 5.14%，或 335.49 點至 6192.92 點。

週一為縮短的交易日。美國股市於下午 1 點收盤。交易所於週二 (25 日) 當天休息。週三至週五是正常交易日。

S&P500 指數趨勢圖 / 圖：谷歌

S&P 500 指數的所有 11 個板塊目前 12 月份、第四季度、和全年都是負報酬的。

目前道瓊指數和 S&P500 指數 的 2018 年戰績都是赤字，下跌超過 10%。一些交易商表示，如果出於技術原因，市場已經到了可能發生短期修正的程度。從季節性來看，這對市場來說通常是積極的，或者至少是良性的。

據了解，週日美國財政部長梅努欽 Steven Mnuchin 與美國 6 家最大的銀行執行長電話會話，討論了資金流動性問題。Mnuchin 在一份聲明中表示，「所有銀行都確認有充足的流動性，可用於向消費者和商業市場提供貸款」。

此外，因美國聯準會 Fed Reserve 再次升息，引發了股市拋售及美國總統川普的不滿。梅努欽表示，他將於週一與總統的金融市場工作組召開一次會議，有時被稱為「暴跌維護團隊」，該團隊也在 2009 年金融危機後期召開，成員包括了聯準會以及證券交易委員會 SEC 官員。

Mnuchin 也在另外的推特文中試圖化解總統與聯準會的誤會，強調川普從未建議解僱聯準會主席鮑威爾 Jay Powell。

梅努欽推文 / 圖：推特

與此同時，美國國會在未能通過預算，尤其是與墨西哥邊境建立城墻的資金，政府週末開始關閉。受影響的機構包括財政部、農業部、國土安全部、內政部、各州、住房和城市發展部、運輸部、商業部、和司法部。

儘管財政部是受部分停工影響的機構之一，但國庫拍賣、債券還款等支付、以及包括社會保障在內的其他支出都應像往常一樣的繼續，因為這些業務的特點是「必不可少」。

花旗分析師 Andrew Hollenhorst 在一份報告中預計，美國政府關閉將對經濟造成「有限的增長拖累」，使大約 38 萬工人被解僱，另有 42 萬人繼續無薪酬上班。

川普政府週日警告，政府關閉可能會持續到 1 月份。

芝加哥聯準會 11 月美國經濟活動晴雨表增加讀數 0.2 至 0.22。10 月的讀數被修改為中性的 0.0。該指數的正讀數表明經濟增長速度超過歷史平均值。