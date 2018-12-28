事情有些不對勁——德銀指出兩大密切相關的資產價格正在分道揚鑣

股票價格與債券價格負相關是資本市場上一個非常簡單的規律，但最近市場的魔幻走勢讓德銀開始懷疑，這一規律可能要被打破了。

德意志銀行首席國際經濟學家 Torsten Slok 在本周三發布的一份報告中表示「事情有些不對勁」，股票和債券價格之間久經考驗的負相關關係正在破裂，這可能預示着那些企圖通過持有美國公債來規避股市風險的投資者的收益將面臨嚴峻考驗。

一張對比圖可以直觀展現這種關係的崩壞：在過去五年中，10 年期美國公債殖利率與標準普爾 500 指數變動百分比的曲線相疊加後可以發現，緊密相關的兩條線在 2018 年後驟然解綁，債券殖利率飄在高位，而標普指數走向下跌。

換句話說，今年美國公債的走勢並未反映出美股遭遇的大跌，正如 Slok 所說：「推動股市下行的因素並沒有影響利率，或者說長期利率的居高不下對股市沒有產生任何影響。」事實上，今年年內美國資本市場上已經遭遇了數次「股債雙殺」。

這一現象特別在最近的美股市場上得到了充分體現。近幾日在美股出現反彈的同時，10 年期公債價格也同步出現了小幅上漲。

重要的是，股債價格走勢的趨同削弱了債券市場作為避風港的地位。Market Watch 網站指出，如果連美國公債這樣的傳統避險資產都難以保護投資組合免受股市下跌帶來的損失，那麼未來投資者可能將失去可靠的避風港。

ZeroHedge 部落格評論稱，這很可能導致的後果是，在投資組合中均衡持倉股票和債券，指望藉此規避風險的投資者將承受出乎意料的巨額損失，這同時也將打擊風險平價基金等產品。

Slok 在報告中分析認為，這一現象背後的原因很可能在於川普的財政刺激政策。政府在減稅增支刺激經濟後，產生了大量赤字，公債拍賣市場的供應大幅增加。同時，由於大筆的財政赤字，債券投資者要求更高的風險溢價，這些因素推高了今年的債券殖利率，按照正常情況，殖利率本應隨著股價同步下跌。

自 2018 年 1 月開始就在發生這樣的情況，削減企業稅的資金損失必須由增加公債的發行來平衡，而長期利率之所以保持在這麼高的水平，可能是因為市場開始將財政政策帶來的風險溢價計入公債殖利率之中。

由此來看，Slok 認為，令人擔憂的地方在於這種債券與股票價格的趨同在短期內並不會恢復，因為美國政府的兆美元赤字計劃還將持續很長一段時間，這促使交易商在未來要求更加高的公債殖利率，無論股市表現如何。