新一輪全球「太空競賽」正上演 爭奪幾兆美元大蛋糕

冷戰時期的太空競賽，又重新降臨地球。從各國政府如美國、日本、俄羅斯、以色列、阿聯酋等，到企業和億萬富豪，競相加入其中。

太空競賽不可避免受到民族自豪感的刺激，以及數兆美元產業的誘惑。到 2040 年，摩根士丹利估計，太空經濟規模將有 1.1 兆美元；美國銀行估計將達到 2.7 兆美元。

現在，越來越多億萬富豪也加入其中：貝佐斯的 Blue Origin、馬斯克的 SpaceX 和維珍公司總裁布蘭森的 Virgin Galactic。

日本富豪前沢友作成為被馬斯克創辦的 SpaceX 送上太空旅行的第一人。如果沒有意外，他將在 2019 年乘坐大獵鷹火箭進行一次環月旅行。

各國政府也已經摩拳擦掌。

美國：今年 6 月 18 日，美國總統川普下令國防部立即啟動組建「太空軍」。12 月 18 日，副總統彭斯在佛羅里達州肯尼迪航天中心宣布，美國成立太空司令部。美國國防部已表示，將於明年 2 月向國會提交有關「太空軍」的立法提案。太空司令部將是美國國防部成立的第十一個聯合作戰司令部。此前，美軍空軍司令部擔負着太空作戰職責。

俄羅斯：2015 年 8 月，俄羅斯成立空天軍，統管防空，反導和反衛星等一切空天防禦任務。2017 年 6 月 23 日，俄羅斯發射一個「宇宙 - 2516」航天平台，上載一顆「巡查衛星」，它可以從平台發射出去，自行控制入軌，再根據地面指令不斷變軌。除了可以評估其他衛星的威脅程度，必要時甚至可將其摧毀。

印度：印度總理莫迪今年 8 月宣布，計劃到 2022 年實施首次載人航天飛行，將一名印度宇航員送入太空。如果該計劃成功，印度將成為繼美國、俄羅斯和中國之後，全球第四個有能力實施載人航天飛行的國家。

日本：日本政府也計劃在 12 月修改的新《防衛計劃大綱》中，將宇宙與網路列為兩大重點，增設「宇宙部隊」，監視他國可疑衛星。此前，日本在 2019 年度的預算概算要求中，已經為建設「宇宙部隊」列入了 268 億日元的經費。據日媒報導，該部隊預計將在 2022 年左右組建完成。

阿聯酋：2014 年斥資 54 億美元設立太空署，計劃 2020 年把無人探測器送上火星，2117 年前在火星地表設立定居點。去年 12 月，阿聯酋宣布啟動宇航員計劃，致力於 2022 年把本國宇航員送入國際空間站。目前，這一計劃將預計將提前到 2019 年完成。

沙烏地阿拉伯：2017 年，沙烏地阿拉伯公共投資基金表示計劃向布蘭森的太空公司投資 10 億美元。但爆發沙烏地阿拉伯籍記者卡舒吉被殺案，布蘭森將暫停這一投資計劃。

以色列：商業性的 SpaceIL 計劃在 2019 年 2 月 13 日將無人太空船送上月球。SpaceIL 的組織者說，它的首要任務是在月球上種下以色列國旗。