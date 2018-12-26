2019很艱困 分析師：美股恐跌20%

美股重挫，對經濟前景的擔憂情緒籠罩市場；對此，分析師認為，2019 年，經濟將陷入衰退，是很艱困的一年，美股恐下跌 20%。

12 月 24 日，美股提前收盤，三大指數皆跌逾 2%，道瓊工業指數收跌 653.17 點 (2.91%)，至 21792.2 點；標普 500 指數收跌 65.52 點 (2.71%)，至 2351.1 點；那斯達克指數收跌 140.08 點 (2.21%)，至 6192.92 點。

美股 12 月表現極為慘烈，為安撫金融市場，美國財政部長梅努欽除致電美國 6 大銀行高層，確保資金流動性無虞外，還召開危機小組會議；未料，這些舉措反而讓投資人更加不安。

白宮和聯準會 (Fed) 之間關係緊繃，也是導致美股崩跌的原因之一，美國總統川普於推特發文，稱 Fed 是美國經濟的「唯一問題」。

與 9 月 20 日高點相比，標普 500 指數累計已下跌超過 19%，創歷年耶誕假期前一日最差表現。

BubbaTrading.com 首席市場策略師 Todd Horwitz，在接受 CNBC 採訪時表示，2019 年，美國經濟恐陷入衰退，會是很艱困的一年。

Horwitz 認為，美股將面臨拋售潮，跌幅從 10% 到 20% 都有可能。

Horwitz 稱，當經濟成長疲弱時，什麼問題都會發生，其中最值得注意的是，美國國債太高了。