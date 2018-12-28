2018全球股市總體檢 這三個市場無懼市場震盪全年逆勢收紅

2018 年即將邁入尾聲，盤點全球主要股市表現，僅巴西、印度與紐西蘭三個市場全年逆勢收紅，堪稱是今年全球前三強股市，相形之下，具備指標意義的美股標普 500 指數下跌近 7%，MSCI 世界指數跌幅更超過 10%，表現相對弱勢。

根據統計，巴西今年漲幅達 11.86%，印度與紐西蘭分別上漲 5.14% 和 4.48% 等累積漲幅，奪下 2018 年全球強勢股市前三強寶座，其餘市場均繳出負報酬。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，今年市場干擾因素頻頻，包括美元強勢走升、美中貿易戰紛擾與聯準會升升不息，導致全球股市震盪幅度明顯加大，加上消息面紛擾不斷衝擊市場投資信心，資金縮手不少股市今年更是白忙一場，僅巴西、印度和紐西蘭逆勢收紅。

陳若梅進一步指出，從整體企業基本面與獲利面來看，美國經濟引擎維持熱轉，並持續為全球經濟火車頭，預期未來 12 到 18 個月美國經濟將可穩健增長，發生衰退風險仍低。

陳若梅認為，由於近年來全球主要央行採取極為寬鬆的貨幣措施，讓股債等資產波動度降至歷史低檔，預料未來隨全球央行逐步結束貨幣寬鬆措施，加上景氣來到擴張周期的中後段，均將帶動市場波動度攀升，向長期均值靠攏。

換言之，波動度極低的時代已成歷史，面對未來波動回歸常態的市場，投資人不妨透過多重資產策略，來建立更穩健的投資組合，預先為明年波動進一步攀升做好準備。



展望後市，投信認為，隨美國進入景氣循環成熟期，預示未來經濟增長減速恐怕難以避免，儘管下波衰退幅度將較為和緩溫和，股市波動幅度預料將不至像 10 年前金融海嘯期間般劇烈，投資人毋須過度悲觀。



