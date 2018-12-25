川普砲轟聯準會 分析師：美元吸引力恐下滑

根據《彭博社》報導，美股重挫，美國總統川普再度砲轟聯準會 (Fed)，稱 Fed 是美國經濟的「唯一問題」；對此，分析師認為，川普一再抨擊 Fed，恐使美元吸引力下滑。

美股 12 月表現極為慘烈，為安撫金融市場，美國財政部長梅努欽除致電美國 6 大銀行高層，確保資金流動性無虞外，還召開危機小組會議；未料，這些舉措反而讓投資人更加不安。

據傳川普有意開除 Fed 主席鮑爾，投資人擔憂，川普和 Fed 的對立，恐使金融市場更加動盪；對此，梅努欽透過推特發文澄清，川普從未提議開除鮑爾。

另一方面，川普要求國會通過美墨邊界築牆預算，但遲遲無法與民主黨達成共識，導致該預算案談判破局，美國聯邦政府自美東時間 22 日起，局部關門 (15 個聯邦政府部門，有 9 個關門)。

華爾街分析師憂心，華府的政治動盪，恐對美國經濟造成傷害；Cowen＆Co 分析師 Jaret Seiberg 直言，「川普政府可能會引發經濟衰退」。

Amundi Pioneer 投資公司外匯主管 Paresh Upadhyaya 指出，梅努欽安撫市場的方式，「明顯適得其反，讓投資人更加緊張。」

Upadhyaya 表示，鮑爾被開除的機率微乎其微，但川普一再抨擊 Fed，恐使美元吸引力下滑，銀行股的拋售，也令人深感不安。

紐約聯邦儲備銀行前外匯分析師 Mayra Rodriguez Valladares 則說，當總統把 Fed 主席視為眼中釘時，等於破壞了 Fed 的獨立性。

週一美股提前收盤，三大指數皆跌逾 2%，道瓊工業指數收跌 653.17 點 (2.91%)，至 21792.2 點；標普 500 指數收跌 65.52 點 (2.71%)，至 2351.1 點；那斯達克指數收跌 140.08 點 (2.21%)，至 6192.92 點。

與 9 月 20 日高點相比，標普 500 指數累計已下跌超過 19%，創歷年耶誕假期前一日最差表現。