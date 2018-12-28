美股走勢太詭異 分析師：兩大黃金法則破功

根據《彭博社》報導，美股 12 月走勢詭異，兩大黃金法則接連破功，讓許多分析師看傻了眼。

美股 12 月表現極為慘烈，恐成金融海嘯以來，最差的 1 個月；上週那斯達克指數累計下跌超過 8%，標普 500 指數跌逾 7%，道瓊指數跌 6.9%；其中那斯達克和道瓊指數，皆創 10 年來最慘 1 週。

12 月 24 日，美股提前收盤，3 大指數皆跌逾 2%，創史上最差平安夜表現。

本週三，美股大幅反彈，道瓊工業指數單日漲逾千點，為史上首見；週四，美股上演先跌後漲戲碼，道瓊工業指數尾盤急拉 870 點，終場收漲逾 1%。

瑞士寶盛銀行亞洲研究主管 Mark Matthews 表示，近期美股走勢，打破了兩大黃金法則；第 1，自 1945 年以來，12 月通常是平均收益最好的一個月，今年卻成了最糟的一年；第 2，70 年代以來，標普 500 指數在盈利成長超過 10% 的情況下，未曾大跌，今年也破功。

證券公司萬達 (Oanda Corp) 亞太區交易主管 Stephen Innes 指出，「這種情況(美股走勢) 相當詭異」，市場情緒低迷造成的結果，常令人難以置信。

投資控股公司 Tribeca Investment Partners 投資經理人 Sean Fenton 認為，美股大幅波動，「肯定不尋常」，試圖對短期走勢提出解釋，往往徒勞無功，因為「它通常是隨機的」。

新加坡 CMC Markets 的市場分析師 Margaret Yang 稱，美股波動如此劇烈，為近 8、9 年來首見，建議投資人應增持現金，直到情勢明朗為止。

南韓資產管理公司 DB Asset Management 全球投資團隊主管 Lee Dong-jun 也說，美股大幅波動，屬異常狀況，「此時進行股票交易，不是個好主意。」