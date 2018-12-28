美股聖誕節後大反攻 為何分析師擔心這可能是陷阱？

美股歷史上最大的聖誕節後反彈，恐怕還不足以讓華爾街人士相信拋售已經結束，股市可以擺脫向下的壓力，反而讓一些分析師更為謹慎。

道瓊指數在週三 (26 日) 的 1086 點反彈之後，週四一度下挫 611 點，跌幅達 2.7%，但之後又強勢回彈，反以上漲 260 點做收，標普 500 指數與納斯達克指數也都持續上揚，而這可以讓投資人鬆口氣了嗎？

美股正經歷艱難的 3 個月，特別是 12 月。納斯達克跌入熊市，道瓊與標普 500 指數才剛勉強躲過熊噬。一些市場觀察人士認為，在這樣的環境中大幅反彈，實在缺乏說服力。

AJ Bell 投資長 Russ Mold 週四回顧 1970 年 1 月 1 日以來，市場上最大的單日漲幅前 20 名，在 12800 個交易日中，反彈幅度居前的時間點大多不太妙。

1970 年後單日漲幅前 20 名 (圖表取自 Market Watch)

多頭可能會指出，前 20 名中有 3 天，是 1987 年黑色星期一之後急速的回彈，在當時的反彈中進場，的確是個睿智的決定。此外，還有 2 天發生在 2009 年 3 月，當時美股正開啟金融危機後的這波大牛市。

問題在於，在 2007-09 熊市期間，多達 8 天時間，出現了單日 5% 以上的強彈，在 2000-03 年的熊市，這些強彈也出現了 3 次。Mold 指出，這代表節後的大反彈，有可能是個熊市中的陷惡陷阱，不幸踩中之後可能難以脫身。

資深市場人士認為，當這種「報復性」反彈出現在市場清淡的時刻，因為流動性低，價格很容易波動。

Renaissance Macro Research 聯合創辦人 Jeff deGraaf 在最新的報告中表示，在長假週市場無論是上漲或下跌，都很難贏得信任。

他表示，以技術線圖來看，標普 500 的阻力在 2600 點，的確距現在的 2488 點還有許多上漲空間，但同時，這也說明了短時間的跌幅有多重。他認為，以當前的投資情緒數據，2019 年股市恐怕還要再跌，但至少在新的一年開始，人們通常會較為樂觀。