別人家的公司：讓你目瞪口呆的超級年終獎！1500名員工人均130萬美元

如果有一天你突然有了 130 萬美元，將會是一種什麼樣的感受呢？美國電子煙創業公司 Juul Labs 旗下員工正好有資格來回答這個問題。

據 Juul Labs 內部人士向 CNBC 透露，作為與萬寶路（Marlboro）香煙生產商美國奧馳亞集團（Altria Group）達成的投資協議的一部分，Juul 將獲得 20 億美元的一次性股息，而公司決定將這筆資金作為年終獎，發放給旗下 1500 名員工，也就是說，平均每個人能拿到 130 萬美元。

在 Juul Labs 的官網上存在著這麼一句話：每個員工都是公司的「利益相關者」。不過另一位知情人士表示，這 20 億美元的年終獎將根據員工在公司工作的時間長短以及持有多少股票等因素來分配。也就是說，那些工作最為熟練的老員工將獲得更多的獎勵。

公開資料顯示，Juul Labs 是目前美國最受歡迎的電子煙，占據了七成市場市佔率，在加拿大、英國、以色列和俄羅斯銷售產品，且有意擴張歐洲及亞洲業務。

華爾街日報曾援引消息人士評價表示，Juul Labs 毛利高達 75%，遠超傳統煙草公司，年度營收規模預計將達到 20 億美元。

上周，有多家媒體報導稱，Juul Labs 被奧馳亞以 128 億美元的價，正式收購了其 35% 的股權。

Juul Labs 的身價也因此瞬間暴漲，最新市值已高達 380 億美元，相比數月以前翻了一倍，更超過剛剛融資 5000 萬美元的 SpaceX（估值 305 億美元），是計劃明年 IPO 的圖片社交分享網站 Pinterest 估值的三倍有餘（120 億美元）。

公司兩位創始人 Adam Bowen 和 James Monsees，也一躍成為全球電子煙行業的首批 10 億美元級富豪。

但值得注意的是，不斷發展的 Juul Labs 也受到了美國 FDA 的密切關注，因為電子煙似乎正在成為青少年的香煙替代品。

FDA 披露的數據顯示，美國高中生中，每五人中就有一人吸電子煙，比去年上升了 78%；吸電子煙的中學生規模高達 360 萬。

天風證券認為，奧馳亞的傳統煙草業務背景或將幫助 Juul Labs 找到更為有效的措施以應對 FDA 對其在青少年吸食電子煙方面的監管。根據奧馳亞公告，Juul Labs 表示需要藉助奧馳亞力量，共同致力於使電子煙成為成年吸煙者的選擇。另外，結合 Juul Labs 所處美國市場環境來看，本次交易將有助公司提升業務效率、優化業績。