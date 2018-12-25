美股暴跌 民主黨「落井下石」：川普把國家搞得一團糟

目前正值西方國家傳統的聖誕假期，而美股則剛經歷完聖誕假期前黑暗的一周。

在政府關門和股市暴跌的情況下，美國參議院少數黨（民主黨）領袖舒默（Chuck Schumer）和眾議院少數黨領袖佩洛西（Nancy Pelosi）在聖誕節前夜發表聲明，批評川普「把國家拖入混亂」。

佩洛西和舒默在聲明中稱：

現在是聖誕前夜，川普總統正在讓這個國家陷入混亂之中。股市暴跌，總統剛解僱了國防部長之後，又對聯準會發動了個人戰爭。

他（川普）沒有給人們的生活帶來確定性，而是繼續「川普式」的政府關門，只是為了取悅右翼電台和電視台的主持人。與此同時，來自同一個白宮的不同人士對總統將接受什麼、不接受什麼以結束「政府關門」發表了不同的看法，這使得人們不可能知道他們在任何給定時刻的立場。

總統希望政府關門，但他似乎不知道該如何脫身。只要總統受到眾議院自由黨團 (House Freedom Caucus) 的指引，就很難看出他如何能拿出一個既能在參眾兩院獲得通過、又能結束政府關門的解決方案。

聖誕節前夜，美股齊聲大跌。道指收跌逾 650 點，大跌 2.91%，創史上最差聖誕節前一交易日表現。上周五已經跌入熊市的納指收跌逾 2.21% 至 6192.92 點。標普 500 指數也大跌 2.71% 至 2351.10 點，刷新 2017 年 4 月底以來最低。

本想在上周發生的股市暴跌後安撫市場情緒，美國財長姆努欽曾親自出馬安撫市場，但在政府關門和股市大跌的雙重打擊下，他的努力可能引發了市場新的擔憂。

彭博社消息稱，美東時間 24 日周一，在當天一場倉促組織的會議上，姆努欽與五大金融市場監管機構——聯準會、美國證監會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）、美國聯邦存款保險公司（FDIC）和財政部下屬貨幣監理署（OCC）的官員交談。這些監管機構向姆努欽簡要報告了他們在政府關門期間監控市場的計劃，並向姆努欽保證，雖然最近股市大跌，但他們沒有看到任何市場異常現象。

上周末，姆努欽曾在社交媒體表示，自己通過電話詢問美國六大銀行的流動性問題。而市場原本並未開始擔心這一問題，他的致電反而引起了市場的憂慮。此外，市場還開始擔心是否有更大的系統性問題沒有察覺到。

不甘寂寞的川普依然是十足的「話題製造者」。華爾街見聞曾提及，川普一直對聯準會升息不滿，並將股市下跌歸咎於聯儲貨幣政策。甚至有報導稱，川普曾討論解僱聯儲主席鮑威爾，而姆努欽也正試圖平息這場風暴。上周六，姆努欽在社交媒體上連發兩條訊息表示，最近他與川普討論了聯準會的政策，雖然總統仍然堅決反對聯準會的升息行動，但從未建議解僱鮑威爾，也並不認為其有權這樣做。

而在川普與民主黨圍繞美墨邊境牆的談判未果之後，美國政府上周末正式關門，並預計將持續到明年年初。與此同時，他還一意孤行地決定從敘利亞和阿富汗撤軍，這也直接導致美國國防部長馬蒂斯和反 ISIS 特使 Brett McGurk 兩人相繼辭職。