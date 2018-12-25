美國政治不確定性太擾人 熊市避險正當紅

市場對美國政府的關注焦點，已從對聯準會收緊貨幣周期的擔憂轉移到政治反應的困惑，在全球金融市場紛紛跌入熊市之際，年底前，安全投資轉移 (Flight to Quality) 交易將是主軸，保守操作為上策。

美國股市在平安夜遭遇空頭血洗，今年 12 月成為 2008 年以來表現最差的一個月，在風險收益降溫下，美債、日圓、瑞郎等避險貨幣獲得提振；與此同時，美元卻未能成為資金避難所，因為美國本身日益增長的政治風險可能會增加其全球儲備貨幣的阻力，使得市場看空美元 2019 年的聲浪大起。

在安全投資轉移當道下，美元兌日圓及 10 年期美債殖利率下跌。(來源： Bloomberg)

根據 First Empire Securities 首席市場策略師 Chris Ahrens 的說法，目前來自川普政府的訊息「幾乎無法激發風險承擔者或投資者階層的信心」，雖然經濟數據仍然穩固，但缺乏紀律的程序和美國政府不穩定的決策正在推動資本轉往安全的避風港。

首先是美國政府高層官員傳出川普總統，曾討論讓聯準會主席鮑爾離職一事；隨後，財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 為安撫市場緊張的神經，試圖透過致電銀行高層來減輕市場對流動性緊縮的擔憂，但目前似乎並不存在這樣的擔憂。

此外，川普週一又在推文抨擊聯準會，稱「聯準會是目前美國經濟的最大障礙」，並以不會揮捍的的高爾夫高手來嘲諷聯準會主席鮑爾。

凡此種種，都沒有解決目前美國部分政府關閉的問題，市場分析師認為，隨著川普堅持尋求邊境牆資金，這些政治上的問題將會延續到明年。

週一 10 年期美債殖利率下跌 3 個基點來到 2.76%，比 2018 年高峰時下跌近半個百分點， Ahrens 指出，一旦跌破 2.75%，下一個關鍵水位將位於 2.50%；與此同時，美元兌 G 10 國家貨幣大多下跌，而日圓兌美元匯率則上漲 0.8%。

由於全球多個主要市場在耶誕節假期間休市，對於仍然活躍的交易商來說，進行防禦性交易看來還是進可攻退可守的方式。