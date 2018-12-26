川普：讚歎梅努欽 推銷美國企業 批評聯準會

美國總統川普週二 (25 日) 表示雖然擔心經濟放緩與股市大跌，但對美國財政部長梅努欽 Steven Mnuchin 有信心，也反复批評美聯準會 Fed Reserve，稱其升息速度過快。

川普在與美國部署在國外的軍隊舉行聖誕視頻後，在橢圓辦公室對記者表示，美國公司是「世界上最偉大的」，並提供了「巨大的」購買機會。

當被問及他是否對梅努欽有信心時，川普說道，「是的，我有。非常有才華的傢伙。非常聰明的人」。

S&P500 趨勢圖 / 圖：谷歌

隨著股市下跌，梅努欽與美國 6 大銀行執行長進行了交談，他們證實他們有足夠的流動資金繼續放貸，也與總統金融市場工作組召開電話會議的計劃，使投資者感到不安。該集團是在 1987 年 10 月股市崩盤後形成的，更常見的稱號是「暴跌保護團隊」，並於 2009 年金融危機的後期階段召開會議。

在聖誕假期前一天，美國三大指數均下跌超過 2%。S&P 500 指數從 9 月 20 日的收盤高點下跌約 19.8%，僅略低於通常定義熊市的 20% 門檻。納斯達克 Nasdaq 已於上週進入熊市。

週二，川普稱讚美國企業，並表示其較低的股價為投資者提供了機會。「我對我們公司充滿信心。我們擁有世界上最偉大的公司，而且他們做得非常好。他們有各種創紀錄的數字。所以我認為這是一個巨大的買入機會」。

由於對經濟增長減緩的擔憂，近幾周美國股市大幅下挫。川普在很大程度上歸咎於美聯準會的經濟逆風，公然批評自己任命的主席鮑威爾 Jay Powell。

川普表示，「他們提高利率的速度太快，因為他們認為經濟非常好。但我認為他們很快就知道了 (知道錯誤)」。

川普曾於 8 月份表示對主席鮑威爾「並不感到興奮」。「我們經濟面臨的唯一問題就是美聯準會」。