單季大跌之後美股會怎麼走？依過去歷史經驗 投資人不需太擔心

這一季對美股投資人來說，想必特別寒冷，標普 500 指數單季下跌 17%，不知何時何處才會停止。沒有人知道未來會發生什麼，但是單季這樣的跌幅並非首次，人們仍可以借鏡歷史，做為投資判斷的參考。

專欄作家 Ben Carlson 整理了自 1926 年之後，美股超過 370 個單季的收益率，如果以週一為本季結束，單季 17.1% 的跌幅，可排名美股史上倒數第 14 名。

(圖表取自 Market Watch)

值得注意的是，標普 500 表現最差的季度，有半數是發生在 1930 年代，這是美國現代史上經濟和股市環境最糟的一段時期。此外，表中還包括 1970 年代中期的熊市、明星股崩盤 (Nifty Fifty crash)、黑色星期一、1962 年的閃崩、以及 2000-2002 年熊市等等。

(圖表取自 Market Watch)

在這些歷史災難過去之後，如果我們觀察接下來 12 個月、36 個月和 60 個月的美股表現，將發現災難之後的中長期投資，大多可獲得不錯的報酬。

(圖表取自 Market Watch)

特別是，如果不計算 1930 年代，只要在經濟不出現衰退的前提下，單季表現不佳之後，1-5 年後都能有不賴的回報。

另一個觀察重點，可放在小型股身上。羅素 2000 本季的跌幅比標普 500 更重，達到近 24%，在史上可排名第 4。

(圖表取自 Market Watch)

同樣地，再看經過糟糕的一季之後，接下來 1-5 年的指數表現。除了 2001 年 9 月的特例之外，平均的報酬依舊相當良好。

(圖表取自 Market Watch)

Carlson 表示，過去的紀錄不代表未來也會如此。但從股市的歷史說明，如果持有股票的時間愈長，收益通常愈好。在股市大跌之後布局，就算人心仍然浮動，但至少這種關係並未被打破。