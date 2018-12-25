Tim Duy：川普可能已給聯準會帶來永久傷害

美股震盪之際，川普對聯準會執意升息的不滿愈演愈烈，總統計劃解僱其主席鮑威爾的消息也是甚囂塵上，引起市場猜測紛紛。

著名的聯準會觀察家、俄勒岡大學教授 Tim Duy 指出，川普現在已將鮑威爾視為「肉中刺」，且認為自己必須拔除這根刺。但若川普真的炒了鮑威爾魷魚，到時候市場很有可能直接迎來一片亂局。

在 Duy 眼中，對於市場參與者而言最好的情形是這樣的：

鮑威爾卸任聯準會主席，也不再擔任理事，主席之位由現副主席 Richard Clarida 取而代之。屆時股市大跌，甚至可能自由落體式深跌，而美國公債大漲。

Clarida 與其他聯準會成員在 2019 年 1 月的 FOMC 貨幣政策會議上降息，甚至可能召開緊急會議提前降息。股市隨後反彈，如果過渡得足夠快，經濟就不至於受到金融市場波動的影響。

而最壞的情形則是這樣的：

聯準會堅持立場一「戰」到底，為了維護央行獨立性，選擇將鮑威爾被解僱之事訴諸公堂。

這一過程很有可能無限期地拖延下去，造成金融市場持續避險，最終對整體經濟造成足夠大的損害，「傷及」無辜的普羅大眾。

但 Duy 也表示，即使是在最好的情形下，聯準會也將成為，或說已經成為了另一個受到損害的機構。目前的風險在於，聯準會為了安撫市場或是經濟所做出的任何舉動看上去都像是屈服於川普要求的行為。

簡而言之，川普「任性」之後，聯準會必須權衡給出回應，如此一來其獨立性或因此蕩然無存。

Duy 總結認為，由此不管發生了什麼，市場當前都處於未知的危險領域。市場並不知道政府是否有能力有效應對一場金融危機，這就意味著聯準會如今承擔的角色比上一次危機時更為重要。

但現在川普令聯準會「受傷」，這位央媽的影響力就會隨之下降。這麼看來，川普似乎正在一邊引發危機，一邊破壞應對危機的機構。他每發一條怒氣值滿點的推特，股市及其他風險資產繼續走低並引發更糟糕情形的風險就會隨之上升。

川普最近一次發推「怒噴」聯準會，正是在十數個小時之前的平安夜。

近來一直抱怨聯準會貨幣政策的川普認為，「我們經濟唯一的問題是聯準會。他們對市場沒有感知。他們不明白貿易摩擦和強勢美元或者甚至是民主黨因邊境關門的必要性。」

在那之前，彭博社援引四位知情人士稱，在聯準會最近一次升息和美股連崩數月後，川普討論了解僱鮑威爾一事。

其中兩位知情人士透露，川普在過去幾天已經多次私下討論了這一事項。川普一直以來都認為聯準會應該停止升息，僅是在距本周聯儲會議約一周多的時間內，他就四次對媒體或發推特點名聯準會「不要升息」。

但聯準會在本周會議上依然繼續升息，這令川普的挫敗感大大增強，對鮑威爾的不滿情緒再度加劇。

上述知情人士透露，一些顧問對川普警告稱，解僱鮑威爾將是一個災難性的行為，這會削弱投資者對聯準會在不受政治干預的情況下引導經濟的能力的信心，從而對金融市場造成破壞性的連鎖反應。

不過值得注意的是，美國總統是否有法律權力解僱聯準會主席，這尚且存疑。

聯準會制度寫明，美國總統有權提名聯準會主席，但一旦主席人選確定，總統無權利將其解僱，除非聯準會主席有違法之舉（這也可能是唯一一種可能解僱聯準會主席的方式）。

在聯準會長達百年的歷史中，從沒有任何一位主席被總統解僱。