智慧手機市場遲滯 智慧音箱崛起 Google Home奪食亞馬遜大餅

智慧音箱和語音助理在居家電子設備中排名快速竄升，從罕見的玩意變成電視、冷氣之類的日常必需品，而晚了幾年才踏入市場的谷歌卻抓準了這項趨勢，推出的產品就連市場主宰亞馬遜 Alexa 智慧音箱也得認真應戰。

今年聖誕購物季，各商家無不祭出最殺折扣，其中也包括 Google 語音助理設備，例如 Adorama 網購頁面有 1 台 Google Home hub 與 2 台 Home mini 的超殺組合價 99 美元，Best Buy 則提供 1 台 Google hub 與 1 台 Home mini 組合價 130 美元，不難看出設備廠商亟欲讓人人家中不只一台智慧音箱的野心。

1 台 home hub 加 2 台 home mini 絕殺價 99 美元且美國境內大部分免運免稅

如今，RBC 分析師估計，Google 不只有效搶下市場大餅，同時也大啖其利，2018 年 Google Home 設備創造營收高達 34 億美元，全部均保持相當健康的利潤率 25%。

這只有略低於 Pixel 產品線的營收水準，Google 認為 Google Home 全球銷售量達 5200 萬台，在美國則已銷售 4300 萬台。

雖然 Pixel 的利潤更健康，但 RBC 預期 Google Home 銷售量到 2020 年將翻升一倍，使其獲利流量得相互比較，屆時營收預計上升至 75 億美元。

Google Home 的崛起相當迅速，2016 年銷售量僅 200 萬台，到 2017 年已增加至 1500 萬台，今年又翻升至 3500 萬台。估計該產品的美國用戶人數達 1950 萬人 (多種設備)。

智慧手機市場呈現飽和停滯的時期，取而代之的是智慧音響一類的居家智能電子設備，凸顯微軟 (MSFT-US) 這些老字號科技公司未能滲透到這種新型智慧設備種類，也顯示智慧手機和智慧音箱同步的優點，或許新的一年，這一類智慧產品會更加緊密結合，各自形成一體的系統。