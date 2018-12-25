華爾街尋求穩定 得到的卻是一團混亂

華爾街、市場和商業環境都渴望得到穩定。但在過去的一個月中，它們被迫一直面對混亂和失序。

在波動的一年就要結束之際，不確定性仍然存在：投資人猜測聯準會 (Fed) 2019 年的計劃，川普總統向助手詢問他是否有權開除 Fed 主席鮑爾；國會與總統陷入預算僵局，部分政府關門；多年來維繫經濟的貿易政策正在退縮；經濟學家警告，明年美國經濟成長步伐將放緩。

為了畢其功於一役，美國財政部長 Steven Mnuchin 週日 (23 日) 發表了一份奇怪的聲明，宣稱他要求銀行高管評估他們的流動性，詢問它們是否有能力繼續向消費者和企業提供貸款，即使當下市場對銀行的信心很高。

這讓投資人處於緊張狀態。在出現經濟大衰退以來最糟的一周後，美股週一再度暴跌。上次美股在 12 月跌成這樣是在 1931 年經濟大蕭條時期。

在邁入 2019 年之際，《CNN》分析了 5 投資人現在值得擔心的事：

1. Mnuchin 可能知道一些我們不知道的事情。或者並非如此

熊市常常出現。股價指數從高點下跌逾 20%，但美股的下跌相對漸進，直到最近幾週。

當 Mnuchin 說銀行擁有「充足的流動性」和「市場繼續正常運作」時，他使用的是發生危機時的語言。沒有任何外在跡象表明金融體系存在危機、蔓延或流動性問題。類似這樣的說法很容易驚動股市。

據知情人士透露，川普曾抱怨 Mnuchin 在穩定市場方面做得不夠。週日的聲明讓觀察家們感到疑惑：Mnuchin 是在試圖安撫川普，還是他知道一些市場不知道的事情？

2. 高利率和經濟成長放緩的組合

企業和投資人已經處於高度戒備狀態，因為隨著經濟成長放緩，利率正在上升。他們有充分理由擔心鮑爾的 Fed 在升息方面可能過於激進。上週 Fed 調降了對美國經濟的成長預期，並且在預測經濟衰退方面出人意料地慘不忍睹。

如果升息速度太快，Fed 可能會人為地放緩經濟甚至導致經濟衰退。通貨膨脹目前不是問題，因此如果 Fed 願意，它有能力放慢升息步伐。

Fed 表示，它將在 2018 年 4 次升息後僅再升息 2 碼。紐約 Fed 行長 John Williams 週五 (21 日) 試圖向投資人保證，如果市場變得更糟，Fed 將繼續保持其升息和資產負債表政策的靈活性。但投資人並不信他的話：道指週五下跌超過 400 點。

Fed 主席鮑爾對川普而言簡直就是芒刺在背 （圖: AFP）

3. Fed 的麻煩

Fed 只是在做它的工作：獨立評估商業和經濟狀況，並確定貨幣政策的最佳行動方案。然而，川普威脅他自己提名的 Fed 主席，公開批評他並私下詢問官員他是否有權開除他。

投資人可能不喜歡高利率可能帶來的不確定性，但開除一位才上任 10 個月的 Fed 主席將完全是沒事找事。

幾個月來，川普一直在抨擊鮑爾，指他是自己總統任期內最糟糕的提名人。川普認為鮑爾應該為今年的股市動盪負責，但很少人會認為川普會真的開除他，這可能會對市場造成混亂。

財長 Mnuchin 試圖平息市場猜忌，指川普從未暗示他會開除鮑爾，就連川普自己都不相信有權這做。但川普在國防部長 James Mattis 計劃辭職日前幾個月要他走人，投資人認為川普可能不會聽他的顧問提出的建議。

4. 政府關門攤牌

政府關門可能短期內對經濟意義不大，但華盛頓的運作失調並不是一個好兆頭。

比關門更有意義的是國會在明年解除債務上限的任務。

在經濟大衰退開始復甦之後，聯邦赤字再次上升，代表財政部將不得不借更多錢來彌補政府支出和收入間的差距。

國會必須在明年通過法律，以便財政部可以繼續借款而不受任何限制。如果他們無法做到，政府債務將出現違約。

這種情況 2011 年幾乎就要發生年，信評機構標準普爾 (Standard and Poor's) 將美國評級由完美的 AAA 級調降一級。若再次降評可能會使美國已經承受的巨額債務負擔更加昂貴。

5. 貿易

美中貿易戰會停戰一直到 3 月，但它的陰影仍然籠罩在經濟和市場之上。

川普政府威脅，如果中國未能滿足美國在各種經濟和政治問題上的要求，就會對數百億美元的中國商品加徵關稅。

貿易在 2018 年的大部分談話中占主導地位。它雖對華盛頓的混亂有一定的影響力，但目前卻是市場最不擔憂的問題。