美國股市明年還會大跌？華爾街分析師不相信

儘管投資人對美國經濟展望感到緊張，華爾街分析師對 2019 年的美國股市却似乎看漲。

上週，美國股市走勢震盪，道瓊工業平均指數創下自 2008 年金融危機以來，最大單週跌幅，下跌近 7%。利空包括聯準會 (Fed) 升息，中美貿易戰持續，及部份美國政府部門關門。至上週五為止，S&P 500 成份股中，有 68%，即 505 檔股票中，有 342 檔，進人了空頭市場。

儘管跌勢堪稱慘烈，却沒有一位美國大型銀行分析師預期，美國股市明年還會下跌。

為何如此樂觀？在美國銀行的 2019 年展望裡，或許可以找到答案。

美國銀行分析師在本月稍早寫道：「2018 年底的空頭市場氣氛，預期將會持續。在 2019 上半年，當利率預期觸頂，全球企業獲利預期觸底，股價低點便會出現，」

「美銀美林分析師預期，S&P 500 企業獲利明年將創新高，趁股市波動進場的投資人可望有大幅的上檔空間。」

的確，有分析師預期，美國經濟將持續擴張，股市當可獲得利多。高盛銀行於週末發布一篇研究報告宣稱，美國股市只上漲到半山腰，悲觀氣氛遮掩了利多的基本面。儘管美國經濟成長已自年初的強勁速度轉為溫和，但動能依舊強勁。

雖然升息擔憂及持續進行的中美貿易戰，使得股市近來下跌，但分析師預期企業獲利仍將能支撑股市上漲，預期明年 S&P 500 將能突破 3000 點。