分析師：2019年生技併購潮來襲

據加拿大皇家銀行資本 RBC Capital 的數據，Sarepta (SRPT-US)、Sage (SAGE-US) 和 Loxo Oncology (LOXO-US) 有望成為 2019 年生物科技股中最有可能被併購的候選企業。

雖然 2018 年生技股的併購量未達到分析師預測的那樣熱情，但 2019 年有望發生變化。RBC 分析師在本月初的一份報告中表示，「隨著小型及中型股估值的 正常化，以及大型生物製藥現在更適合執行合併和收購，我們預計最終會看到許多有意義的收購」。

生技股已連續 8 個交易日下跌。在今天的股市，股價下跌不到 1%。週一表現最佳的包括 Crispr (CRSP-US) 和 Editas (EDIT-US)。

據了解，RBC 原預測 2018 年生技併購案應達 34 起，而目前量確實不少。 最大的則是武田製藥 (4502-JP) 與英國 Shire (SHPG-US) 之間的 620 億美元的大規模合併，該交易預計將創建一家可與必治妥 Bristol-Myers Squibb (BMY-US) 相媲美的製藥公司。

然而，除去此合併案，其他合併的累計交易價值為 500 億美元，遠低於 1000 億美元的預期。「總的來說，我們認為關鍵的一點是，大型生物製藥公司更傾向於較小、較早期的交易、私營公司、或折扣的後期資產，而不是我們在這個領域看到的 150 億美元以上的收購」。

2018 年生物科技股的併購交易數量增加了 78%，RBC 分析師預計交易的步伐將在 2019 年加速。不過，這些交易的總價值從 2014-15 財年近 1150 億美元的高水位下滑約 57%。

數據顯示，2018 年宣布的交易價值超過 10 億美元案件共 8 起，高於 2016-17 年的 5 起。在 2018 年的交易中，值得注意的是賽諾菲 Sanofi (SNY-US) 以 116 億美元收購 Bioverativ、Celgene (CELG-US) 以 90 億美元收購 Juno、及諾華 Novartis (NVS-US) 以 87 億美元收購 AveXis。

2018 年的併購主要集中在腫瘤學和新興基因細胞療法。2019 年 RBC 預計併購案應發生在腫瘤學和神經學領域。其他可能則是在非酒精性脂肪性肝炎 (nonalcoholic steatohepatitis，NASH) 領域。

Sarepta 正致力於裘馨氏肌肉失養症 (Duchenne Muscular Dystrophy，DMD) 病的基因治療、Sage 有許多治療憂鬱症的藥物、Loxo 剛獲得癌症治療的批准。

Sarepta 股價趨勢圖

大型生物技術商都面臨專利於 2020 年後到期的困境。其中，RBC 在 2025 年注意到 Gilead Sciences (GILD-US) 的 HIV 藥物，2024-26 年的 Celgene 癌症治療 Revlimid，以及 2019 年的 Amgen (AMGN-US) 關節炎 (arthritis) 和牛皮癬 (psoriasis) 藥物 Enbrel。

RBC 分析師表示，他們對 2019 年生物科技股的併購前景「非常樂觀」。