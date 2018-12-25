看漲明年美股 華爾街：2019年底S&P 500將逾3000點

儘管 12 月市場動盪，但許多華爾街頂級分析師仍是看漲 2019 年，認為美股至少還會再漲一年，因企業獲利再攀升，且美國經濟接近內戰以來最長期的擴張期。

《CNBC》調查發現，分析師平均預期 S&P 500 明年結束將超過 3000 點，與目前水準相比，這隱含漲幅 15% 以上。

在 S&P 500 邁向經濟大蕭條以來最糟糕的 12 月，這將是投資者樂見的好消息。

摘要華爾街分析師看法：

一年的第一季普遍對股市來說都是正面走勢。華爾街預期，2019 年第一季 S&P 和 Nasdaq 平均漲幅 1% 以上，S&P 2/3 交易時間都在正面。

雖然漲幅不大，但有一些產業表現優於大盤。消費者自選產業和科技業領漲，兩種產業各自漲幅超過 3%。能源股漲幅 2%，係因同期 WTI 原油漲幅平均 4%。

資訊科技產業、醫療保健和金融服務業仍是分析師偏好，摩根大通分析師 Dubravko Lakos-Bujas 指出，這些產業在新的一年將呈現「優勢成長」，且近日的拋售潮已經讓科技股與最擁擠動能脫鉤。

Lakos-Bujas 補充，「科技股對宏觀經濟因素的敏感性較低 (例如利率、美元、石油)，且應該會持續受惠於企業執行庫藏股行動，這種通常是投資者在循環的最後階段尋求的特徵。我們加碼消費者自選股，作為勞動市場擴張、工資上升且貿易紛爭可能會解套的直接受惠產業。」

包括美銀 Savita Subramanian 和高盛 David Kostin 在內，許多分析師都認為，新的一年投資者可能會越來越擔心經濟衰退，偏重今年前期的收益。

料準了 2018 年的摩根士丹利 Wilson 怎麼看？

最悲觀的分析師是摩根士丹利的 Michael Wilson，他向來不斷向顧客預警「滾動熊市」，如今又預期 S&P 500 在 2019 年只會增加 5.6% 至 2750。

他在上個月 26 日報告提到，「經過金融條件緊縮和成長達頂峰，2018 年這一年股市像搭雲霄飛車，我們預期下一年美股將在區間內回彈，係因令人失望的財報和暫停的 Fed 催動。」

「我們認為，我們有 5 成以上的可能性，會在 2019 年經歷溫和的獲利衰退。」

回顧分析師對 2018 年的預期與結果