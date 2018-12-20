《富爸爸窮爸爸》作者：我喜歡股市崩盤！

20 年前寫出暢銷書《富爸爸，窮爸爸》的羅伯特清崎 (Robert Kiyosaki) 顯然賺了一筆。據報導他靠寫書、舉辦冠名研討會，投資房地產、黃金等大約賺進 8000 萬美元。

但根據出席他主辦活動的一位與會者的說法，他也是個「白痴」，因為清崎明白表示他希望股市大跌：「我喜歡市場崩盤」。

清崎在他最近的博客貼文中提到這個看法，並引述經濟學家 Hyman Minsky 在 1982 年提出的金融泡沫 7 大階段，探討我們目前究竟位於何處。

他指出，「我過去在專欄和書籍中已經討論過這個繁榮、蕭條和泡沫化的主題。」「但是，由於世界似乎正處於許多不同的繁榮和蕭條的邊緣，我認為現在是重新審視它的好時機。」

這 7 個階段如下：

第 1 階段：金融衝擊波。某些事件引發新興危機來撼動現狀，它可能是戰爭、低利率或新科技。

第 2 階段：加速。要讓衝擊變成爆發，需要燃料。清崎以 9/11 之後的歷史房地產熱潮為例。他表示，由於股市崩盤和利率下跌，市場出現了恐慌性買盤。

第 3 階段：幸福感。這是最多傻瓜湧入的時機。清崎解釋，「我們都錯過了爆發期。」「但明智的投資人知道等待下次爆發，而不是在已經錯過了當前的爆發期還一頭跳進去。」

第 4 階段：財務困境。這時那些傻瓜開始陷入內部人士設置的陷阱。清崎說，「晚進場的人、懷疑論者、外行人和膽小鬼最終被貪婪所克服，滿手現金衝進陷阱。」「不用多久，認清現實後痛苦就開始了。接著恐懼感上升，他們開始賣出。」

第 5 階段：市場逆轉，爆發變成大跌。閒錢完全消失，虧損開始累積。或者就像清崎在《富爸爸》中所說的那樣：「這時上帝會提醒你，你並不像你自以為的那樣聰明。」

第 6 階段：恐慌開始。外行人現在幾乎完全賠光，急著試圖控制情勢來阻止失血。此刻也正是專業者享用大餐之際，「他們就像冬眠的熊，經過長時間的睡眠後醒來，發現就在巢穴外排列著一堆垃圾桶，裝滿了前一天晚上派對中沒吃完的的昂貴食物和香檳。」

第 7 階段：白色騎士進場。當情況變得非常糟時，政府就會介入，就像房地產崩盤後的 1990 年代一樣。清崎指出，「一如往例，當政府採取行動時，最佳的作為就是無為。」

那麼我們現在處在哪個階段？清崎認為我們可能接近這個週期的末端，但此刻，我們仍面對一個殘酷的氣候，「當前時期無論是買或賣都十分艱難。」「房地產價格高、利率也高，而且仍在攀升中，股市上沖下洗，美元走低，黃金價昂，而且有很多游資正在尋求購屋。」

清崎說他正採取「冬眠熊」的作法，「現在比以往任何時候都應更關注價值而不是價格。當價格低時，發現價值很容易。」「現在你就知道為什麼我會喜歡市場崩盤了。」