美股跌跌不休 對沖基金卻被軋怕了 竟錯失這波做空良機

過去兩周來，美股市值縮水超過 2 兆美元，做空股票獲利豐厚，但對沖基金的空頭部位卻縮減數十億美元，只能空嘆錯過這波空頭行情。

德意志銀行 (Deutsche Bank AG) 的數據顯示，美股近期下跌後，股市空單餘額占市值比重已降至 2010 年以來新低。

高盛集團編制的羅素 3000 空頭股指數，截至周一的近 10 個交易日跌幅超過 12％，為 2016 年 1 月以來最大跌幅，指標股票跌幅則重達 8％；周二羅素 3000 指數雖以持平作收，但這些空頭熱門股卻未止跌，仍然以暴跌作收。

在股市紅海中浮沈的對沖基金經理人顯然未掌握這波空頭走勢，IHS Markit Ltd. 的數據顯示，美股 9 月底見頂後下跌以來，空單餘額減少近 1000 億美元，相當於減少 3.26 億股。

美股九月底自高峰反轉，對沖基金的空單餘額卻跟著下降近千 億美元。(來源：Bloomberg)

德銀指出，今年 10 月和 11 月對沖基金在空頭倉位集中的個股上被軋空而損失慘重，導致迄今仍然心有餘悸，對做空個股以及 ETF 的興趣缺缺。

儘管近期美股跌勢未止，羅素 3000 甚至在本周跌入熊市，但是股票和 ETF 的空頭部位並未有顯著增加，仍然位於 2010 年來最低水位。這也意味著，對於希望空頭回補買盤進場來止住跌勢的投資人來說，恐怕要失望了。