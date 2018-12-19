美國財長重磅訪談：美股為何波動加劇？美債殖利率平坦化意味著什麼？

周二，美國財長梅努欽接受彭博社專訪，對美股近期大幅波動、美債殖利率曲線平坦、川普減稅等問題表達了看法。

梅努欽將近期股市波動，部分歸咎於高頻交易和沃爾克規則，依舊強調美債殖利率曲線平緩「不值得擔憂」，給中產減稅不是當前工作重點，計劃留任到 2020 或之後更長時間。

股市波動部分原因是高頻交易和沃爾克原則

梅努欽將近期股市波動部分歸咎於高頻交易和沃爾克規則，並表示計劃通過一個跨部門機構對市場結構進行審查。

他說，「在較長一段時間內，市場反映了各種不同的經濟成分，但現在正常交易日也有 500 點的波動。其中很多都與市場結構有關，這是我們要研究的東西。」

梅努欽拒絕評論股市動盪的其他可能原因，表示不想在聯準會開會之際就經濟或市場發表評論。

梅努欽說，他將要求下屬金融穩定監督委員會（FSOC）研究股市的波動性。雖然他在審查完成之前不「預判」股市劇烈波動的原因究竟是什麼，但他表示，「在我看來，波動性很大程度上是因為市場結構。部分原因是高頻交易與沃爾克規則的結合」。

沃爾克規則，內容以禁止銀行業自營交易為主，將自營交易與商業銀行業務分離，即禁止銀行利用參加聯邦存款保險的存款，進行自營交易、投資對沖基金或者私募基金。

美債殖利率曲線平緩不代表經濟有問題

市場對美債殖利率日趨平坦化甚至出現倒掛憂心忡忡，但梅努欽依舊「不擔心」。

梅努欽駁斥了殖利率曲線區域平緩的經濟意義，即一些投資者認為這是美國經濟衰退的預兆。他說，「我認為此時的殖利率曲線不一定是未來經濟問題的充分預測指標。」

這已經不是梅努欽第一次對美債殖利率曲線表態。

今年 10 月，美股大跌期間，美債殖利率曲線也出現大幅波動，梅努欽當時稱，市場仍存在大量美債需求，預計殖利率曲線將恢復正常。

今年 8 月，梅努欽對 CNBC 表示，鑒於美國政府正擴大長期公債發行量以彌補擴大的預算赤字，平坦的殖利率曲線「令我們十分滿意」。

他還說，他不認為公債殖利率曲線是否平坦化可以作為經濟增長的先導指標，而只是一種市場現象。「殖利率曲線的形狀不是我所關心的，我們需要關注的是這個國家的經濟增長。我們正在討論關於創造經濟增長的議程。」

兩房「私有化」

房地美、房利美（兩房）已經還清欠美國聯邦政府的錢，還在繼續給政府掙錢，已經成了政府的聚寶盆。

政商兩界早已對此有非議，特別是持有兩房股票的投資者，認為應該將兩房從政府的控制解脫出來，將整個市場向私人資本開放，但是從歐巴馬到川普都沒有取得明顯什麼進展。

梅努欽將鍋甩給國會，他說，「財政部也想放手，但是我傾向於得到國會兩黨立法支持（再做）。」

引爆 2008 年金融危機的房地美、房利美（兩房），在接受美國聯邦政府援助 1914 億美元之後，成為「國營企業」（2012 年之後，兩房必須將每個季度全部利潤上繳給財政部）。

現在兩房已經還了 2797 億美元，美國財政部凈賺 883 億美元，兩房還在給財政部上交利潤。

在 2018 年《財富》美國 500 強排行榜上，房利美以 1123.9 億美元的營收排在第 21 位，利潤 24.6 億美元。房地美則排在第 38 位，營收 746.8 億美元，利潤 56.2 億美元。

川普減稅 2.0 還有沒有？

中期選舉前，美國總統川普就已經「警告」選民，選民主黨那減稅 2.0 可能就沒有了。現在民主黨控制了眾議院，川普日子不好過，減稅川普再也沒提過了……

梅努欽說，川普政府正在擱置中產階級減稅計劃，「我不想評論減稅（2.0）是真是假，我現在要說的是，我們還有其它重要的事情要干」，政府希望和國會合作，對 2017 年的減稅法律進行「一些小的技術性修正」。

在中期選舉前，川普甩出政策「胡蘿蔔」，強調稱最新的減稅計劃不是為了幫助企業，而是為了幫助中產階級，將給中產家庭再減稅 10%。川普當時表示，他的政府正在研究在 11 月中期選舉之前推出減稅計劃，但相關法案只能在選舉之後交由國會投票表決。但是，共和黨依舊丟掉了眾議院。

川普說強美元害人 姆努欽稱這是對美國經濟的肯定

美元指數繼續上漲，上周五一度漲至 97.71，創 2017 年 6 月以來新高。

雖然「老闆」川普不喜歡強美元，認為這導致美國處於劣勢。

梅努欽不能公開和川普唱反調，但他還是用委婉的方式支持強美元。他說，美元強勢是對美國經濟投了「信任票」，「美元走強的部分原因在於，人們對美國經濟 (增速）和美國經濟在全球一枝獨秀的看法」。

財政赤字和預算

梅努欽對膨脹的財政赤字避而不談，他表示，民主黨不能因「一己私慾」阻撓近 1 兆美元的預算案。

兩個月之前，川普政府表示，由於政府開支激增，美國聯邦預算赤字在 2018 財年上升至六年來最高水平。上周，美國財政部報告顯示，11 月預算赤字為創記錄以來最大，為 2049 億美元，遠超去年同期 1390 億美元和前值 1005 億美元，較財政收入多出一倍。

現在，白宮和國會因 50 億美元修牆預算對峙，川普已經威脅為了修牆不惜讓政府關門，但民主黨人也毫不示弱，距離政府關門還有不到一周。

梅努欽願意留任到 2020 大選

梅努欽表示，他計劃繼續擔任財長直到 2020 年大選期間，如果川普總統競選連任成功，希望他繼續留任，那他會嚴肅地考慮這一點。

在中期選舉結束後，媒體稱，因姆努欽提名堅持升息的鮑威爾出任聯準會主席等事觸怒川普，將被解僱（後來川普請上火線「闢謠」）。後來，又有消息稱他將是新任白宮幕僚長的候選人，但姆努欽聽從手下人建議，繼續留在財政部。

無風不起浪，這也側面說明梅努欽最近幾個月和美股市場一樣「不穩定」。

眾所周知，川普政府離職率一直很高，上任近兩年裡各個部門基本已經換了一批人，只有財長梅努欽、防長馬蒂斯、商務部長羅斯等少數高管留任，這也說明這些人才是川普團隊最核心、最有實力的成員。