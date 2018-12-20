FED鴿派力道不足 美股重挫逾350點 台股回測9700點

聯準會宣布升息 1 碼，雖然釋出明年減少升息次數的訊息，但市場依舊不領情，美股周三重挫 350 點，分析師認為，台股短期恐陷入修正，年前維持震盪格局，但估 9600 點依舊有撐。受此影響，台股開盤下跌 53.92 點，指數開在 9729.29 點，開盤不久一度跌破 9700 點。

聯準會宣布升息一碼，並暗示 2019 年升息僅有 1 次，雖然低於此前 9 月預測的 3 次升息，但市場依舊認為與預期鴿派作法依舊有落差，美股四大指數全面走跌，道瓊重挫逾 350 點，那斯達克也重跌 147 點。

產業消息方面，台積電 (2330-TW) 位於南科台南園區的 3 奈米廠環差案，昨日順利通過環差案審查，預計 2020 年動工、2022 年底量產，不過大摩依舊看壞半導體未來景氣，認為明年半導體營收恐從成長轉衰退，預估台積電營收增幅恐剩下 3%。

不只半導體產業營逆風，DRAM 和儲存型快閃記憶體 (NAND Flash)，也再次面臨價格同步下跌，且預估明年首季跌勢擴大，考驗下游廠商備貨能力，記憶體通路商認為，要看到整體市場好轉，最快要到明年第 2 季中旬，意味最快還要等半年。

而目前包括威剛、十銓、宇瞻等記憶體模廠，也傳出積極降低兩項產品備貨金額，以避免遭致存貨跌價損失。

而大同集團 13 日宣布華映聲請重整、綠能債務協商，2 家公司昨日苦吞第 4 根跌停，大同市場派質疑，不明外資在公司拋出重大利空消息之前，大賣大同合計近 3 萬張，但宣布消息後，大同開盤跌停，但卻有神祕買盤敲進 1.7 萬張，懷疑大同公司派根本是在「打假球」，更疑有禿鷹集團從中操作公司股價。

而華映因材料供應商擔憂債務問題暫停供料，龍潭廠六代、4.5 代面板產線，以及楊梅廠彩色濾光片產線暫時停工，但公司指出，這二天持續和供應商協商，若敲定復工日期會立即公告。

分析師預估，FED 升息告一段落，接下來市場資金也將逐漸表態，且大盤下方 9600 點支撐有守，預料近期再跌空間有限，接下來市場台股農曆年前大致還是會在 9600~10000 的區間內震盪，但中小型股逐漸見到年底結帳壓力，仍需多加觀察。