〈金管會立院備詢〉國銀員工平均年薪142.9萬元 薪資最優前三名銀行曝光

台灣薪資倒退 15 年，低薪問題一直備受矚目，立委曾銘宗今 (20) 日於立法院財委會質詢時指出，國內 37 家銀行員工平均薪資 142.9 萬元，最好的前三名銀行是兆豐銀行、中國信託、澳盛銀行，詢問金管會主委顧立雄「金融業是否有低薪問題？」對此，顧立雄表示，若金融業有獲利，仍應穩定回饋給員工，這部分可以再精進，但若跟其他服務業比，金融業沒有比較差。

曾銘宗今天統計，37 家國銀員工平均年薪 142.9 萬元，最好的前三名銀行是兆豐銀行 223.4 萬元、中國信託 203.6 萬元、澳盛銀行 188.1 萬元。

排名前 12 名的員工薪資，依序是兆豐、中信、澳盛、土銀、合庫、星展、王道、匯豐、渣打、彰銀、一銀、元大銀，這 12 家銀行的平均每位員工福利費用都在 150 萬元以上，高於 37 家銀行平均值 142.9 萬元。

而排名最差兩名的銀行，員工平均年薪不到 100 萬元，僅有 83.7 萬元、82.8 萬元。

曾銘宗詢問，金融業薪資水準相差極大，金融業是否有低薪問題。對此，顧立雄表示，若金融業有獲利，仍應穩定回饋給員工，這部分可以再精進，但若跟其他服務業比，金融業沒有比較差。

由於今年預期金融業整體獲利有 5000 億元以上，在主委喊話之下，金融業加薪有旺。

曾銘宗進一步指出，金融業員工工時長，且承受很多業績壓力，統計到今年 11 月底，銀行未依法給付加班費就有 9 件，已遭罰 119 萬元，延長工時超過法令規定、未依法記載出勤記錄各 2 件，建議金管會檢查局應將「未依法給付加班費」等違反勞基法指標納入金檢，以照顧員工。對此，金管會檢查局局長王儷娟表示，檢查時會特別去看銀行是否違反勞基法情況。