台幣太強害網銀、App大塞車 金管會：銀行換匯啟動排隊機制應變

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-05-05 18:24

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新台幣兌美元匯率今 (5) 日再度上演暴力升值，一度升逾 1 元、往 29.5 元關卡靠攏，民眾也蜂擁至各家網銀、App 兌換美元或日元，包括國泰世華、永豐、中信、台新、兆豐等銀行，上午都傳出塞車災情，甚至無法登入，對此，金管會表示，事發當下，業者都有陸續啟動排隊機制、擴充系統資源、放寬瞬時流量上限等應變措施。

媒體報導，受美國總統川普關稅消息及我國爭取優先談判利多影響，新台幣兌美元匯率兩個交易日內 (5 月 2 日與 5 月 5 日) 劇烈升值，吸引大量民眾湧入換匯。

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根據網友回應，包括國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、台新國際商業銀行、永豐商業銀行及兆豐國際商業銀行等多家銀行系統出現壅塞或回應遲緩等情形。

金管會表示，根據各銀行說明，因民眾換匯需求量遽增，5 日上午行動銀行 APP 出現服務壅塞及系統緩慢等情形，銀行已於官網或 APP 公告及即時引導客戶改以網路銀行進行交易，以分散行動銀行流量。

此外，銀行也分別啟動排隊機制以維持系統穩定、擴充行動銀行與網路銀行的系統資源及放寬瞬時流量上限等應變措施。