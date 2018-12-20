永豐助築巢圓夢 優惠利率限期開跑

過年快到了，不少人有意過年前搬新家，永豐銀行表示，為了挺國人過好年住好屋，即日起，豐雲房貸利率符合條件者，最低利率 1.58% 起。



永豐銀行表示，因應農曆年前購屋需求旺季，推出房貸早鳥回饋專案，只要新申貸並於明（2019）年 1 月 31 日前完成撥款者即贈百貨公司禮券 3,000 元。此外，新承作房貸或增貸完成撥款，以及線上成功申辦彈性繳款、線上增貸、好房卡等豐雲房貸服務，還有機會獲得 dyson 空氣清淨機或吸塵器；同時，於豐雲房貸「秒估房貸」線上試算房貸即可再抽 dyson 吹風機，專案活動自即日起至明年 3 月 31 日止。



根據中央銀行統計，截至今（2018）年 10 月底，國人購置住宅貸款餘額為 6.90 兆、年增率 5.03%，顯示購屋需求仍在，民眾善用房貸優惠利率也能一圓有家夢想。



永豐銀行個人金融處處長江靜美表示，豐雲房貸結合線上房貸試算、增貸與彈性繳款等多重服務，打造兼具安全與便利性的數位平台；永豐持續為國人量身打造最優質的房貸服務，除優惠利率外，最長可貸 30 年、最高可貸 85 成，體驗豐雲房貸服務或線上試算房貸可抽家電等好禮，助民眾一圓築巢夢。