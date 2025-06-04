通話將落空？川普發文：習近平非常強硬 極難達協議

鉅亨網編輯林羿君 2025-06-04 14:45

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美國總統川普周三在社群平台 Truth Social 發文表示，中國國家主席習近平非常強硬，很難與他達成協議。

通話將落空？川普發文：習近平非常強硬 難達協議。(圖:shutterstock)

川普周三深夜在 Truth Social 寫到：「我喜歡中國國家主席習近平，一直都喜歡，而且永遠都會喜歡，但他非常強硬，極難與他達成協議！」

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美國財政部長貝森特與白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）陸續透露，川普與習近平可能本週進行通話，但中國方面態度模糊。

中國外交部發言人林劍昨 (3) 日例行記者會對川習通話一事，僅簡單回應說「我沒有可以提供的消息」。並重申，美國指責中國違反中美日內瓦經貿會談後的貿易協議，這是對中方的「抹黑指責」，敦促美方尊重事實。

川普長期強調，只有與習近平直接對話才能解決兩國分歧，但習近平更傾向先由幕僚處理關鍵問題，而非直接與川普通話。

彭博經濟學家認為，過往經驗帶來兩個教訓，首先是川普想與習近平對話的期望可能落空，雖然川普希望由兩國領袖以對話化解歧見並達成共識，但中國希望強力確保習近平不會遭遇「脫稿演出」或尷尬事件，再安排元首層級對話。