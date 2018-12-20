盤前財經大事搶先讀2018年12月20日

今日操盤前瞻

台灣央行第 4 季理監事會

美國 11 月領先指標

日本央行利率決策、11 月工具機訂單

法說會：大魯閣、廣達、新美齊、耕興、神盾、是方、千附、商之器、漢翔、力特

股東會：億而得

增資股上市：日成 - KY

Fed 軟化鷹派基調但偏鴿不足 美股血洗華爾街

週三 (19 日) 聯準會 (Fed) 宣布升息一碼，暗示 2019 年 2 次升息，低於此前 9 月預測的 3 次升息，聯準會軟化鷹派基調但仍偏鴿不足，Fed 主席鮑爾表示將持續資產負債表正常化，市場賣壓滾雪球般擴大，消弭先前盤中漲幅，美股迎來黑色星期三，道瓊下跌逾 300 點。閱讀全文...

重磅！中國央行推 TMLF 定向降息溢於言表

為改善中國融資環境，中國人民銀行週三 (19 日) 晚間重磅宣布，推出新貨幣政策工具「定向中期借貸便利」(Targeted Medium-term Lending Facility，TMLF)，對小微企業、民營企業提高放貸力道並提供較穩定的長期資金來源；TMLF 資金可使用 3 年且利率僅 3.15%，較原有中期借貸便利 (MLF) 利率優惠 15 個基點。閱讀全文...

〈金管會報告搶先看〉國銀新南向曝險達 1.5 兆元 直逼大陸曝險

金管會主委顧立雄今 (20) 日將赴立法院財委會，針對國銀近 3 年大陸海外分支據點經營情況，進行專題報告。根據統計，截至今年 11 月為止，國銀在新南向國家曝險已達新台幣 1.5 兆元，快逼近國銀在大陸曝險的 1.8 兆元，獲利則有 63.4 億元，優於大陸的 31.81 億元。閱讀全文...

台積電 3 奈米新廠通過環差案 預計 2020 年動工

台積電 (2330-TW) 位於南科台南園區的 3 奈米廠環差案，昨 (19) 日在環保署環評大會審查，針對上次會議中環委質疑的水、電來源問題，在經濟部能源局、水利署與台電保證供應無虞，且要求經濟部與台南市政府，須配合台積電承諾的 20% 再生能源供電，符合其購電時程與需求後，此案順利通過環差案審查，預計 2020 年動工、2022 年底量產。閱讀全文...

〈鴻海拓智慧醫療〉下個 10 年布局基因檢測 加速醫療發展

鴻海 (2317-TW) 集團攜手台大，費時 10 年打造的台大癌醫中心醫院昨 (19) 日落成，郭台銘致詞時表示，接下來 10 年將針對癌症病患的基因檢測以及研究，目前有近 40 家的醫院參與，加速細胞醫療及標靶治療的發展。閱讀全文...

