週三 (19 日) 聯準會 (Fed) 宣布升息一碼，暗示 2019 年 2 次升息，低於此前 9 月預測的 3 次升息，聯準會軟化鷹派基調但仍偏鴿不足，Fed 主席鮑爾表示將持續資產負債表正常化，市場賣壓滾雪球般擴大，消弭先前盤中漲幅，美股迎來黑色星期三，道瓊下跌逾 300 點。

週三 (19 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 351.98 點，或 1.49%，收 23323.66 點。

S&P 500 指數下跌 39.20 點，或 1.54%，收 2506.96 點。

那斯達克指數下跌 147.08 點，或 2.17%，收 6636.83 點。

費城半導體指數下跌 14.90 點，或 1.28 %，收 1177.36 點。

週三 S&P500 指數創 15 個月以來的低點，11 個板塊全部淪陷血海，非必需消費品領跌、其次為健康保健與工業類板塊；公用事業與美國 ADR 跌幅最低。

S&P500 指數 11 個板塊全部淪陷血海。(圖：FINVIZ)

科技股全面下挫，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.64%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.54%；臉書 (FB-US) 股價重挫 7.25%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.55%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.12%。

臉書週二傳出給予亞馬遜、微軟、Netflix、Spotify 等科技公司特權，訪問臉書用戶的個資，但稱是在用戶授權的情況下才開放權限。

半導體類股慘跌，IBM (IBM-US) 下跌 0.19%；高通 (QCOM-US) 下跌 1.87%；Intel (INTC-US) 下跌 4.55%；Nvidia (NVDA-US) 下跌 5.74%；AMD (AMD-US) 下跌 6.87%；美光 (MU-US) 慘跌 7.92%。

受到晶片供應過剩、市場需求疲緩的影響，美光週二 (18 日) 發布的 2019 年會計年度第一季財測遜於預期；此外，8 家券商投行已調降該公司目標價格，多重利空消息打擊，促使該公司週三 (19 日) 股價應聲重挫。

金融股全面下滑。美國銀行 (BAC-US) 下跌 1.19%；高盛 (GS-US) 下跌 1.31%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 1.83%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.27%。

台股 ADR 方面。台積電 ADR (TSM-US) 下滑 1.44%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.20%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.74%。

企業消息方面，因全球經濟放緩而削減成本，FedEx 下調全年獲利預期，該公司股價週三暴跌 12.33%，正處於自 2008 年 12 月以來最糟的一天。

華爾街分析

本週四聯準會 (Fed) 將舉行今年最後一次決策會議，一如外界普遍預料升息 1 碼，但由於未能達到投資者對更溫和的貨幣政策的預期，週三美股應聲重跌。

聯準會預期 2019 年 2 次升息，下修之前 9 月其預測中的 3 次升息，但投資者表示，由於經濟成長放緩，放緩的升息的步伐並不足以平息對於利率上升可能產生的負面擔憂。

摩根士丹利在給客戶的一份報告中說：「伴隨的聯準會的聲明內容有些令人驚訝，並且不像我們預期的那樣的溫和。」

Nuveen Asset Management 首席股票策略師 Bob Doll 稱：「聯準會一直是股市的強力友人，他們現在有點像敵人，可能會在此之前變得更加惡劣。」

美國總統川普接連兩天推文抨擊聯準會 (Fed)，稱 Fed 考慮升息一事，「令人難以置信」，並向聯準會警示切勿再犯下另一個錯誤。聯準會主席鮑爾回應媒體時提到：「政治因素對我們的貨幣政策討論無法起任何作用。」