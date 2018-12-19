〈金管會報告搶先看〉國銀新南向曝險達1.5兆元 直逼大陸曝險

金管會主委顧立雄明 (20) 日將赴立法院財委會，針對國銀近 3 年大陸海外分支據點經營情況，進行專題報告。根據統計，截至今年 11 月為止，國銀在新南向國家曝險已達新台幣 1.5 兆元，快逼近國銀在大陸曝險的 1.8 兆元，獲利則有 63.4 億元，優於大陸的 31.81 億元。

金管會表示，為發揮金融機構支持實體產業的功能，鼓勵銀行在風險控管原則下，配合新南向政策提供金融支持，並藉由提供多重資金 管道，以協助台商企業取得業務發展所需資金，本國銀行積極於新南向國家設立據點，2016 年 5 月 20 日至今年 11 月底止，累計於泰國、菲律賓、新 加坡、越南、馬來西亞、柬埔寨、緬甸、 寮國、澳洲、印度及印尼等 11 國共設有 215 處據點。

而 2016 年、2017 年及截至 2018 年第三季底，本國銀行於新南向國家分支機構的稅前盈餘分別為 79 億 元、85.6 億元及 63.4 億元，經營尚稱穩健。曝險金額部分，本國銀行對新南向國家的授信及投資總額曝險分別為 1 兆 1114 億元、1 兆 2546 億元及 1 兆 5036 億元。

金管會表示，該會為推動金融業海外布局，已持續強化與各國的金融監理合作，並請銀行公會擴充新南向海外布局資料庫，及督導台灣金融研訓院開辦國際人才養成相關培訓課程等，以提升本國銀行拓展海外市場及風險評估的能力。



此外，金管會已請中央存款保險公司定期分析主要國家的金融情勢、本國銀行海外整體曝險概況等，以強化海外曝險的監理。金管會持續鼓勵銀行在風險控管原則下，參酌我國經貿往來情形布局海外市場，強化總行全球營運管理能力，繼續開拓海外市場。