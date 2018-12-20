台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月20日

金管會主委顧立雄昨（19）日在立法院表示，由基富通規劃實驗的自主退休定期定額買基金平台，已大致敲定，預計明年 6 月啟動，實驗人數 1 萬人，投資期間二年，參與實驗的投資人，可享免手續費等優惠，鼓勵勞工朋友參與。

台積電 3 奈米廠環差案，在確保用水、用電供應無虞下，昨（19）日終於過關了，代表這項逾 6,000 億元的大投資案可望在 2020 年如期啟動，讓台積持續坐穩全球第一大晶圓代工龍頭地位。

中國商務部透露，週三美國和中國舉行經貿問題副部長級通話，顯示美中經貿磋商持續進行。美國財政部長努勤則表示，美中計畫於明年一月舉行貿易會談，以終止貿易戰，但在此之前，雙方不可能進行面對面接觸。



經濟日報

美中達成貿易協議 有影

勞退自選實驗平台 明年啟動

韓流效應 高雄出現搶地潮

工商時報

台積電 6,000 億大投資來了

人行定向降息 新創 TMLF

財長：租稅負擔率 中長期目標 15%

聯合報

台積電三奈米廠 可以蓋了

資金回台擬課稅 10% 企業槓財部

極度看空! 基金經理人轉進債市

蘋果日報

借力使力 王光祥暴買大同

華映自救 封了垃圾桶

台灣恐錯失升息時機 彭博：央行失去選項

中國時報

雙子星 PK 台藍天決戰港南海

攜手 Netflix MOD 衝 250 萬用戶

降低衝擊 歐盟準備英硬脫歐

自由時報

美中擬 1 月正式會談 終止貿易戰

央行利率估連十凍 看淡明年成長

傳蘋果公司研發可捲曲螢幕

