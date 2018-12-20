重磅！中國央行推TMLF 定向降息溢於言表

為改善中國融資環境，中國人民銀行週三 (19 日) 晚間重磅宣布，推出新貨幣政策工具「定向中期借貸便利」(Targeted Medium-term Lending Facility，TMLF)，對小微企業、民營企業提高放貸力道並提供較穩定的長期資金來源；TMLF 資金可使用 3 年且利率僅 3.15%，較原有中期借貸便利 (MLF) 利率優惠 15 個基點。

中國人民銀行還宣布，在「再貸款和再貼現額度」現有基礎上，再增加 1000 億人民幣 (約新台幣 4500 億元) 來支援合規的中小型金融機構擴大對小微企業、民營企業的貸款。

今年迄今，中國人民銀行已分別在 6 月、10 月、12 月接連調高「再貸款和再貼現額度」，目前已累計增加 4500 億人民幣。

中國人民銀行表示，將繼續實施中性貨幣政策，提高逆週期調節的力道，保持市場流動性合理充裕，能更有效地實施定向調控，打造適宜的中國貨幣金融環境。

中國人民銀行主管表示：「大型銀行對支援小微企業、民營企業發揮了重要作用，TMLF 提供較為穩定的長期資金來源，增強對小微企業、民營企業的信貸能力，降低融資成本，還有利於改善商業銀行和金融市場的流動性結構，保持市場流動性合理充裕。」

對中國央行漏夜推出 TMLF ，中信明明團隊稱此舉定向降息溢於言表：「這是中國央行定向降息的第一步。中國央行釋放出市場流動性合理充裕的訊號，表明中國貨幣政策仍維持寬鬆取向，並以中國經濟為重。」